La conmovedora historia de Benji Gregory, la estrella de ALF que partió demasiado pronto

Benji Gregory, conocido por su papel de Brian Tanner en la icónica serie de televisión ALF, falleció en 2024 a los 46 años. La noticia fue confirmada por su hermana, Rebecca Pfaffinger, quien también indicó que la causa oficial de su muerte aún está pendiente de ser esclarecida.
El trágico hallazgo ocurrió el 13 de junio de 2024, cuando Gregory y su perro de servicio, Hans, fueron encontrados sin vida en su auto en el estacionamiento de un banco en Peoria, Arizona. Según informes preliminares, el actor se habría quedado dormido en el vehículo y falleció a causa de un golpe de calor.
La triste historia de Gregory, uno de los protagonistas de ALF
Benji Gregory Hertzberg nació el 26 de mayo de 1978 en Los Ángeles y alcanzó la fama a los ocho años interpretando a Brian Tanner en ALF, una comedia de NBC que debutó en septiembre de 1986. La serie, que relataba las aventuras de una familia cuya vida cambia con la llegada de un extraterrestre llamado ALF, fue un gran éxito y se mantuvo en pantalla durante cuatro temporadas.
En una entrevista de 2022 con BTM Legends Corner, Gregory compartió que interactuar con ALF se volvió algo muy natural para él. Sin embargo, también confesó que la cancelación de la serie fue "un alivio" porque no deseaba continuar con su carrera actoral.
Además de su papel en ALF, Gregory tuvo participaciones en otras populares series de los 80, como The A-Team, Punky Brewster y Amazing Stories. También trabajó en películas como Jumpin’ Jack Flash (1986), protagonizada por Whoopi Goldberg, y en la película animada Once Upon a Forest (1993).
En 2004, Gregory se alejó de la actuación y se unió a la Marina de los Estados Unidos como meteorólogo, siendo asignado a Biloxi, Mississippi.
Bipolaridad y depresión
Rebecca Pfaffinger reveló que Benji Gregory luchó toda su vida con trastorno bipolar y depresión, condiciones para las cuales recibía tratamiento.
Además, sufrió de un trastorno del sueño que le provocaba insomnio prolongado, una situación que pudo haber influido en su trágica muerte.