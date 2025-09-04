Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

La conmovedora historia de Benji Gregory, la estrella de ALF que partió demasiado pronto

El actor, recordado por su papel como Brian Tanner en la exitosa serie, batalló toda su vida contra la depresión y un trastorno bipolar.

Así fue la triste historia de Benji Gregory, la estrella de ALF que murió a los 46 años Así fue la triste historia de Benji Gregory, la estrella de ALF que murió a los 46 años
Hace 2 Hs

Benji Gregory, conocido por su papel de Brian Tanner en la icónica serie de televisión ALF, falleció en 2024 a los 46 años. La noticia fue confirmada por su hermana, Rebecca Pfaffinger, quien también indicó que la causa oficial de su muerte aún está pendiente de ser esclarecida.

El trágico hallazgo ocurrió el 13 de junio de 2024, cuando Gregory y su perro de servicio, Hans, fueron encontrados sin vida en su auto en el estacionamiento de un banco en Peoria, Arizona. Según informes preliminares, el actor se habría quedado dormido en el vehículo y falleció a causa de un golpe de calor.

La triste historia de Gregory, uno de los protagonistas de ALF

Benji Gregory Hertzberg nació el 26 de mayo de 1978 en Los Ángeles y alcanzó la fama a los ocho años interpretando a Brian Tanner en ALF, una comedia de NBC que debutó en septiembre de 1986. La serie, que relataba las aventuras de una familia cuya vida cambia con la llegada de un extraterrestre llamado ALF, fue un gran éxito y se mantuvo en pantalla durante cuatro temporadas.

En una entrevista de 2022 con BTM Legends Corner, Gregory compartió que interactuar con ALF se volvió algo muy natural para él. Sin embargo, también confesó que la cancelación de la serie fue "un alivio" porque no deseaba continuar con su carrera actoral.

La conmovedora historia de Benji Gregory, la estrella de ALF que partió demasiado pronto

Además de su papel en ALF, Gregory tuvo participaciones en otras populares series de los 80, como The A-Team, Punky Brewster y Amazing Stories. También trabajó en películas como Jumpin’ Jack Flash (1986), protagonizada por Whoopi Goldberg, y en la película animada Once Upon a Forest (1993).

En 2004, Gregory se alejó de la actuación y se unió a la Marina de los Estados Unidos como meteorólogo, siendo asignado a Biloxi, Mississippi.

Bipolaridad y depresión

Rebecca Pfaffinger reveló que Benji Gregory luchó toda su vida con trastorno bipolar y depresión, condiciones para las cuales recibía tratamiento. 

Además, sufrió de un trastorno del sueño que le provocaba insomnio prolongado, una situación que pudo haber influido en su trágica muerte.

Temas Estados Unidos
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados”, bramó Milei en el cierre de campaña
1

“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados”, bramó Milei en el cierre de campaña

Conmoción en Yerba Buena: veterinarias explican por qué atacan los perros
2

Conmoción en Yerba Buena: veterinarias explican por qué atacan los perros

¿Entró a robar el hombre que fue atacado por una jauría?
3

¿Entró a robar el hombre que fue atacado por una jauría?

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?
4

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

El Salvador y Tucumán, dos modelos educativos frente al desafío de la violencia
5

El Salvador y Tucumán, dos modelos educativos frente al desafío de la violencia

Restituyeron los decretos rechazados en el Congreso
6

Restituyeron los decretos rechazados en el Congreso

Más Noticias
“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados”, bramó Milei en el cierre de campaña

“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados”, bramó Milei en el cierre de campaña

Conmoción en Yerba Buena: veterinarias explican por qué atacan los perros

Conmoción en Yerba Buena: veterinarias explican por qué atacan los perros

Con su saco como escudo: el presidente del Concejo de Yerba Buena salvó al joven atacado por 15 perros

Con su saco como escudo: el presidente del Concejo de Yerba Buena salvó al joven atacado por 15 perros

La caída de Tucumán: el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

"La caída de Tucumán": el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

La delegada comunal de Las Cejas, a LA GACETA: “No tengo nada que esconder; estoy a disposición de la Justicia”

La delegada comunal de Las Cejas, a LA GACETA: “No tengo nada que esconder; estoy a disposición de la Justicia”

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand a sus 98 años

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand a sus 98 años

Horóscopo chino: cómo será septiembre 2025 para cada signo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: cómo será septiembre 2025 para cada signo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: septiembre será un gran momento laboral para estos signos

Horóscopo chino: septiembre será un gran momento laboral para estos signos

Comentarios