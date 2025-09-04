Mientras transcurre sus días en la cárcel, Robinho sigue ligado al fútbol

Robson de Souza, más conocido como Robinho, volvió a recibir un revés judicial en Brasil. El Tribunal Superior de Justicia desestimó de forma unánime un nuevo recurso presentado por su defensa, que buscaba anular la condena de nueve años de prisión que el exjugador cumple desde 2024. Los magistrados recordaron que los argumentos ya habían sido rechazados en instancias previas, incluso en la Corte Suprema, lo que dejó sin margen de acción a sus abogados.