La historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista que no pudo ser rescatada a 7.000 metros

Esa experiencia marcó el inicio de su amistad con Sinigaglia. Según relató Patrizia, hermana del alpinista italiano, “se conocieron hace cuatro años en Kazajistán. Ella estaba con su marido y Luca los encontró en plena subida. Los vio en dificultades, así que decidió no continuar y se quedó para asistirlos. Consiguió llevar a Natalia al campamento base, aunque su esposo no pudo salvarse. Siguieron manteniendo el contacto y compartiendo cimas en distintas partes del mundo”. El destino volvió a unirlos en la montaña, pero esta vez ambos quedaron atrapados en el Pico Pobeda.