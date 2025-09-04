La historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista que no pudo ser rescatada a 7.000 metros

El Pico Pobeda, en la frontera entre Kirguistán y China, es conocido en el mundo del montañismo como una de las cumbres más peligrosas del planeta. Allí, a más de 7.000 metros de altura y bajo temperaturas que superan los -30 °C, quedó atrapada la alpinista rusa Natalia Nagovitsyna, quien tras varios días de resistencia no pudo ser rescatada con vida.
La tragedia comenzó el 12 de agosto, cuando Nagovitsyna sufrió una caída durante el descenso tras luego de hacer cumbre. La fractura de una pierna la dejó inmovilizada y sin posibilidad de avanzar por sus propios medios. Sus compañeros, el italiano Luca Sinigaglia, Roman Mokrinsky y Gunter Siegmund, improvisaron un campamento de altura para asistirla, mientras lidiaban con un equipo de radio dañado y con el peso de la incertidumbre.
En los días siguientes, el grupo se turnó para llevarle suministros y compañía en medio de un escenario hostil. Sin embargo, el esfuerzo extremo comenzó a cobrar víctimas. El 15 de agosto, Sinigaglia sufrió un edema cerebral y murió mientras intentaba alcanzarla una vez más. Su cuerpo quedó en una cueva de hielo, en un lugar inaccesible para los equipos de rescate.
El 16 de agosto, un helicóptero Mi-8 intentó llegar hasta la zona, pero el mal clima obligó a un aterrizaje de emergencia a 4.600 metros. Incluso los rescatistas resultaron heridos y tuvieron que ser evacuados, según informó la periodista Anna Piunova en mountain.ru. Días después, el Ministerio de Defensa de Kirguistán envió un dron que logró confirmar que Natalia Nagovitsyna seguía con vida, lo que renovó la esperanza de un rescate. En las imágenes se la veía saludando desde una carpa naranja.
Sin embargo, el tiempo jugaba en contra. Nuevos intentos fueron frustrados por las tormentas y el riesgo de avalanchas. El último fue con un Eurocopter, que declinó la operación al comprobar que las condiciones no garantizaban seguridad. Finalmente, la misión internacional fue suspendida.
El desenlace llegó con un nuevo sobrevuelo con drones, que ya no detectó señales de vida en el campamento. “Desde el campamento base South Enilchek hoy hicimos una inspección visual detallada (dos veces) usando un dron de altitud. Desafortunadamente, tenemos que tener en cuenta que no hay señales de vida de Natalia Nagovitsyna. Todas las operaciones de rescate han sido detenidas y debemos reconocer este triste hecho para todos nosotros”, expresó en Instagram Eduard Kubatov, jefe de la Federación de Montañismo de Kirguistán.
Natalia Nagovitsyna quedó viuda en una montaña
La tragedia de Natalia tiene un trasfondo aún más doloroso. En 2021, la escaladora rusa ya había enfrentado la muerte de su esposo Sergej, también en las montañas de Asia Central. El alpinista falleció en el Khan Tengri y, según testigos, ella permaneció a su lado hasta el final, pese a los pedidos de los rescatistas de descender.
Esa experiencia marcó el inicio de su amistad con Sinigaglia. Según relató Patrizia, hermana del alpinista italiano, “se conocieron hace cuatro años en Kazajistán. Ella estaba con su marido y Luca los encontró en plena subida. Los vio en dificultades, así que decidió no continuar y se quedó para asistirlos. Consiguió llevar a Natalia al campamento base, aunque su esposo no pudo salvarse. Siguieron manteniendo el contacto y compartiendo cimas en distintas partes del mundo”. El destino volvió a unirlos en la montaña, pero esta vez ambos quedaron atrapados en el Pico Pobeda.