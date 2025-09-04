Secciones
"Nadie te juzga con la mirada": cuáles son las reglas de la playa nudista más antigua de Argentina

Una playa libre con las suficientes normas de convivencia como para permanecer en paz.

La playa no se ve desde la ruta. La playa no se ve desde la ruta.
Hace 1 Hs

Sin ruidos molestos y con mucha libertad. Esos parecen ser los pilares que sostienen hace más de dos décadas una de las primeras playas nudistas de Argentina y que siguen convocando gente. Sus visitantes se sienten cómodos y las condiciones que impone el balneario les asegura encontrar siempre el mismo clima.

Ubicada lejos de la ruta, entre los enormes paredones de los acantilados y las dunas arenosas, se encuentra Playa Escondida, un balneario único en el país en el que rigen estrictas normas de convivencia. Se encuentra a poco menos de 12 kilómetros al norte de Miramar y a 11 al sur de Chapadmalal.

"(...) Iba a Playa Granfe o Varese pero no estaba cómoda. Ahí  gente me miraba las estrías, los rollos. En esta playa nada de eso sucede. Nadie te juzga con la mirada. Si te miran, te miran a los ojos", contó a principio de año una veraneante a Infobae.

Qué servicios ofrece la playa nudista argentina

Playa Escondida se define como una "playa naturista". Tras el cierre de Playa Franka, la creación de Moria Casán que homenajeaba el nudismo, las consultas por otros espacios similares empezaron a crecer. Por eso el Ente Municipal de Turismo de General Pueyrredón trató la implementación de una nueva playa nudista.

Hoy es un balneario que toma como referencia los estándares que sigue la Unión Europea para mantener sus aguas limpias. Cuenta con seguridad en temporada de 8 a 20 y botiquín de primeros auxilios. Adhiere al plan de playas que busca crear una conciencia ambientalista y de respeto hacia el entorno natural.

También cuenta con un bar con un deck cubierto, un living con y terrazas parquizadas con camastros con vista a la playa. Sus administradores introdujeron mucha vegetación desde 2018 para mejorar la estética y el ambiente de la playa.

Las reglas para entrar a la playa nudista

El respeto es parte fundamental para lograr una estadía armoniosa para todos los visitantes que se acerquen a Playa Escondida. Al ingresar, hay un cartel que indica cuáles son las prácticas sugeridas y las que están prohibidas. Incurrir en algunas de ellas puede implicar incluso una expulsión.

La principal y por la que la mayoría de las personas preguntas es que está prohibido hacer fotos para respetar la privacidad de todos los veraneantes. Aunque se define como playa naturista, no se reciben mascotas. Tampoco tienen permitido el ingreso los vendedores ambulantes. 

Otras prácticas que se desalientan y no están explícitamente desautorizadas son escuchar música con parlantes a un volumen alto. Esto hace que se vuelva un ambiente tranquilo donde encontrar paz. Tampoco se permite fumar ni los juegos de pelota. Los encargados indican, además, que cualquier comportamiento sexual o de acoso será motivo suficiente para una expulsión del balneario.

