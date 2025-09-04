"Nadie te juzga con la mirada": cuáles son las reglas de la playa nudista más antigua de Argentina

Otras prácticas que se desalientan y no están explícitamente desautorizadas son escuchar música con parlantes a un volumen alto. Esto hace que se vuelva un ambiente tranquilo donde encontrar paz. Tampoco se permite fumar ni los juegos de pelota. Los encargados indican, además, que cualquier comportamiento sexual o de acoso será motivo suficiente para una expulsión del balneario.