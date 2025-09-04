Secciones
SociedadEn las redes

Test de personalidad: el símbolo que elijas revelará cuál es tu anhelo más grande

Un desafío entretenido que se volvió viral en las redes sociales.

Un test de personalidad que es furor en las redes sociales. Un test de personalidad que es furor en las redes sociales.
Hace 1 Hs

En este test de personalidad te mostramos seis símbolos para saber qué es lo que realmente deseas. Un desafío dinámico, pero cabe señalar que no goza de evidencia científica y fueron diseñados sólo por entretenimiento.

Test de personalidad: elegí uno de los cuatro asientos y conocé si sos una persona controladora

Test de personalidad: elegí uno de los cuatro asientos y conocé si sos una persona controladora

A continuación podrás observar las seis opciones, cada una con una estructura y un significado diferente. Míralos con atención y elegí uno de ellos, el que más te guste.

Elegí uno de los seis símbolos

Un test de personalidad que es furor en las redes sociales. Un test de personalidad que es furor en las redes sociales.

Los resultados del test de personalidad

Figura 1. Si elegiste esta figura, probablemente desees mantenerte alejado de todo lo que te hace mal, ya sean personas, relaciones, ambientes, pensamientos o emociones. Quizás estás atravesando un momento en el que te cuesta un poco más de empeño distinguir qué cosas te hacen bien y qué otras no.

Figura 2. Si optaste por este símbolo posiblemente necesites concentrarte. Quizás estés un poco disperso, o indeciso, y siempre quedes en el medio de las cosas. Gastás mucha energía en decidir, pero no tomás realmente un camino de todos los posibles.

Figura 3. Si optaste por esta opción es posible que tu espíritu te esté diciendo que es necesario que te conectes más con él. Tal vez estás pasando por una etapa donde las decisiones las tomás con el corazón, pero eso puede llevarte a relaciones tóxicas, malos hábitos o millones de actividades que no te permiten concentrarte y estar en paz con vos mismo.

Figura 4. Este símbolo indica que probablemente tu espíritu desee simpleza. Tal vez estés sobrecargándote de ocupaciones, relaciones, compromisos, etc. Es momento de despejar, de limpiar, de seleccionar y quedarte solo con lo que realmente necesitás o te hace feliz. No quieras cumplir con todo, no quieras tampoco almacenar, acumular, pensando que más es igual a mejor. Probá con la simpleza, la sencillez y el minimalismo, no solo con tus cosas, sino también con tus vínculos.

Temas Argentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Test viral: la longitud de tus dedos revelará los rasgos mas destacables de tu personalidad

Test viral: la longitud de tus dedos revelará los rasgos mas destacables de tu personalidad

Test de personalidad: la silla que elijas revelará lo que más destacan de vos

Test de personalidad: la silla que elijas revelará lo que más destacan de vos

Test de personalidad: elegí una mochila y descubrí cómo te relacionás con los demás

Test de personalidad: elegí una mochila y descubrí cómo te relacionás con los demás

Cómo preparar Tamago Sando, el sándwich japonés con abundante relleno que es furor en las redes

Cómo preparar "Tamago Sando", el sándwich japonés con abundante relleno que es furor en las redes

Lo más popular
“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados”, bramó Milei en el cierre de campaña
1

“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados”, bramó Milei en el cierre de campaña

¿Entró a robar el hombre que fue atacado por una jauría?
2

¿Entró a robar el hombre que fue atacado por una jauría?

Conmoción en Yerba Buena: veterinarias explican por qué atacan los perros
3

Conmoción en Yerba Buena: veterinarias explican por qué atacan los perros

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?
4

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

Restituyeron los decretos rechazados en el Congreso
5

Restituyeron los decretos rechazados en el Congreso

El municipio capitalino agiliza la gestión del Tribunal de Faltas
6

El municipio capitalino agiliza la gestión del Tribunal de Faltas

Más Noticias
“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados”, bramó Milei en el cierre de campaña

“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados”, bramó Milei en el cierre de campaña

Restituyeron los decretos rechazados en el Congreso

Restituyeron los decretos rechazados en el Congreso

¿Entró a robar el hombre que fue atacado por una jauría?

¿Entró a robar el hombre que fue atacado por una jauría?

Con su saco como escudo: el presidente del Concejo de Yerba Buena salvó al joven atacado por 15 perros

Con su saco como escudo: el presidente del Concejo de Yerba Buena salvó al joven atacado por 15 perros

La caída de Tucumán: el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

"La caída de Tucumán": el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

La delegada comunal de Las Cejas, a LA GACETA: “No tengo nada que esconder; estoy a disposición de la Justicia”

La delegada comunal de Las Cejas, a LA GACETA: “No tengo nada que esconder; estoy a disposición de la Justicia”

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand a sus 98 años

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand a sus 98 años

Horóscopo chino: cómo será septiembre 2025 para cada signo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: cómo será septiembre 2025 para cada signo, según Ludovica Squirru

Comentarios