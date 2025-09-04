Test de personalidad: el símbolo que elijas revelará cuál es tu anhelo más grande

Figura 3. Si optaste por esta opción es posible que tu espíritu te esté diciendo que es necesario que te conectes más con él. Tal vez estás pasando por una etapa donde las decisiones las tomás con el corazón, pero eso puede llevarte a relaciones tóxicas, malos hábitos o millones de actividades que no te permiten concentrarte y estar en paz con vos mismo.