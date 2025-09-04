Test de personalidad: el símbolo que elijas revelará cuál es tu anhelo más grande

En este test de personalidad te mostramos seis símbolos para saber qué es lo que realmente deseas. Un desafío dinámico, pero cabe señalar que no goza de evidencia científica y fueron diseñados sólo por entretenimiento.
A continuación podrás observar las seis opciones, cada una con una estructura y un significado diferente. Míralos con atención y elegí uno de ellos, el que más te guste.
Elegí uno de los seis símbolos
Los resultados del test de personalidad
Figura 1. Si elegiste esta figura, probablemente desees mantenerte alejado de todo lo que te hace mal, ya sean personas, relaciones, ambientes, pensamientos o emociones. Quizás estás atravesando un momento en el que te cuesta un poco más de empeño distinguir qué cosas te hacen bien y qué otras no.
Figura 2. Si optaste por este símbolo posiblemente necesites concentrarte. Quizás estés un poco disperso, o indeciso, y siempre quedes en el medio de las cosas. Gastás mucha energía en decidir, pero no tomás realmente un camino de todos los posibles.
Figura 3. Si optaste por esta opción es posible que tu espíritu te esté diciendo que es necesario que te conectes más con él. Tal vez estás pasando por una etapa donde las decisiones las tomás con el corazón, pero eso puede llevarte a relaciones tóxicas, malos hábitos o millones de actividades que no te permiten concentrarte y estar en paz con vos mismo.
Figura 4. Este símbolo indica que probablemente tu espíritu desee simpleza. Tal vez estés sobrecargándote de ocupaciones, relaciones, compromisos, etc. Es momento de despejar, de limpiar, de seleccionar y quedarte solo con lo que realmente necesitás o te hace feliz. No quieras cumplir con todo, no quieras tampoco almacenar, acumular, pensando que más es igual a mejor. Probá con la simpleza, la sencillez y el minimalismo, no solo con tus cosas, sino también con tus vínculos.