En los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento participarán 135 atletas tucumanos

Tucumán será protagonista en la primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR), que se desarrollarán en Rosario entre el 9 y el 14 de septiembre. Este evento, organizado por el Comité Olímpico Argentino (COA) y el Comité Paralímpico Argentino (Copar), reunirá a más de 3.000 atletas de todo el país en más de 50 disciplinas olímpicas y paralímpicas, convirtiéndose en la cita multideportiva más importante de la Argentina.