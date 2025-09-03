Secciones
En los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento participarán 135 atletas tucumanos

Este evento, organizado por el Comité Olímpico Argentino (COA) y el Comité Paralímpico Argentino (Copar), reunirá a más de 3.000 atletas de todo el país en más de 50 disciplinas olímpicas y paralímpicas.

El predio ferial de Rosario será una de las sedes de los JADAR.
Hace 1 Hs

Tucumán será protagonista en la primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR), que se desarrollarán en Rosario entre el 9 y el 14 de septiembre. Este evento, organizado por el Comité Olímpico Argentino (COA) y el Comité Paralímpico Argentino (Copar), reunirá a más de 3.000 atletas de todo el país en más de 50 disciplinas olímpicas y paralímpicas, convirtiéndose en la cita multideportiva más importante de la Argentina.

La delegación tucumana estará compuesta por 178 personas, un número que refleja el crecimiento del deporte local y el trabajo que se viene realizando en la provincia para impulsar a jóvenes talentos e diferentes disciplinas.

El detalle es el siguiente: 135 deportistas, que representarán a Tucumán en 18 deportes distintos (ajedrez, hockey sobre césped masculino y femenino, judo, karate, levantamiento de pesas, lucha, patín artístico, Pelota Vasca, Rugby 7  femenino y masculino, tenis, tiro con Arco, wushu kung fu, paraatletismo, parajudo, mountain Bike, ciclismo Pista, ciclismo ruta y paratriatlón); 31 entrenadores, encargados de acompañar la preparación técnica y estratégica; 10 integrantes del equipo de apoyo técnico, entre médicos, kinesiólogos, jefe de misión y personal especializado.

Desarrollo deportivo

En total, se trata de una de la tucumana será una de las delegaciones más numerosas que participarán de los JADAR, lo que confirma el fuerte compromiso de nuestra provincia con el desarrollo deportivo federal.

Durante seis días, Rosario se transformará en el epicentro de la competencia. El Parque Independencia será el núcleo principal, con competencias distribuidas en distintos escenarios de la ciudad y un Fan Fest montado sobre el boulevard Oroño.

Además de reunir a deportistas de los 24 distritos del país, los Juegos contarán con la presencia de 600 jueces y también de 700 entrenadores.

Para los tucumanos será una oportunidad de competir contra los mejores exponentenes del país en un contexto de máxima exigencia. También será un trampolín hacia competencias internacionales, ya que los JADAR funcionarán como antesala de los Juegos Odesur 2026, donde Santa Fe volverá a ser sede.

