Dos tucumanas se llevaron el pozo de los Números de Oro y duplicaron su premio con Tarjeta Sol

La semana número 23 del entretenimiento de LA GACETA dejó dos grandes alegrías en la provincia. En esta ocasión, el pozo acumulado de $5.400.000 tuvo dos ganadoras, que además tuvieron la suerte de duplicar su premio gracias a la promoción de Tarjeta Sol. Así, cada una se llevó a casa $5.400.000.
El clásico entretenimiento, que cada viernes renueva la ilusión de miles de familias tucumanas, volvió a demostrar que la suerte puede tocar la puerta en cualquier momento. Habitualmente el pozo es de $2.700.000, pero cuando la tarjeta incluye el sello de “usuario Tarjeta Sol”, la cifra se multiplica por dos y el premio asciende a más de cinco millones.
La historia de María Graciela Romero
María Graciela del Valle Romero, de 67 años, vive en el barrio SMATA II de San Miguel de Tucumán junto a su esposo. Jubilada y sin hijos, recibió la noticia en un momento que ella misma definió como “clave”.
“Con este dinero voy a poder pagar deudas, arreglar mi casa y cumplir un sueño muy especial: visitar a la Virgen del Valle”, contó emocionada.
La suerte, además, se cruzó con una fecha importante: el próximo 11 de septiembre cumple años. “Fue como un regalo anticipado y un reconocimiento a todos estos años en que participé con entusiasmo. Siempre confié en la suerte, pero nunca pensé que me tocaría a mí. Estoy muy agradecida”, expresó conmovida.
La historia de Mercedes Caro
La segunda ganadora fue Mercedes Argentina Caro, de 61 años, vecina de la calle Amador Lucero en San Miguel de Tucumán. Soltera, trabajadora doméstica, madre de dos hijos y abuela de tres nietos, destacó que el premio no solo es para ella, sino para toda su familia.
“Con este dinero voy a poder terminar mi casa y, lo más importante, ayudar a mis hijos. Es un alivio enorme y una alegría que quiero compartir con todos ellos”, dijo entre lágrimas de emoción.
Para Mercedes, este premio representa mucho más que un número de seis ceros: significa un futuro más estable y lleno de oportunidades para quienes más quiere.
Los Números de Oro, una tradición que cambia vidas
Semana tras semana, los Números de Oro siguen escribiendo historias de esperanza en Tucumán. En esta edición, dos mujeres se convirtieron en protagonistas de un verdadero sueño cumplido, gracias a su constancia y al beneficio extra de Tarjeta Sol.
Con proyectos personales y familiares, tanto María Graciela como Mercedes coinciden en algo: el premio llegó en el momento justo para mejorar su calidad de vida y dar tranquilidad a sus hogares.