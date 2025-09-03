Secciones
Juan Grabois denunciará a Javier Milei por el presunto robo del dinero del Premio Génesis

“Los Milei se afanaron otro millón de dólares”, dijo el dirigente de Fuerza Patria.

Hace 1 Hs

El dirigente de Argentina Humana y candidato a diputado de Fuerza Patria, Juan Grabois, anunció que denunciará penalmente al presidente Javier Milei por el presunto desvío del millón de dólares recibido con el Premio Génesis durante su reciente gira por Israel.

“Los Milei se afanaron otro millón de dólares”

A través de sus redes sociales, Grabois lanzó duras acusaciones contra el jefe de Estado y su hermana, Karina Milei:

“Confirmado: los Milei se afanaron otro millón de dólares”.

El referente social sostuvo que el monto del premio, conocido como el “Nobel judío”, debería haber sido registrado como patrimonio del Estado argentino y no utilizado de manera discrecional.

La denuncia por la falta de registros oficiales

Según Grabois, la respuesta oficial del Gobierno a su pedido de informes fue que “no hay registros” del millón de dólares en el Tesoro Nacional.

“En la semana vamos a presentar la denuncia penal por este nuevo robo. El Presidente no se puede quedar personalmente con el dinero, sino que pasa a patrimonio de los argentinos y está obligado a registrarlo”, explicó.

Milei dijo que lo donó, pero Grabois habla de una “fundación trucha”

En su defensa, Javier Milei había asegurado que el dinero del Premio Génesis fue donado a una fundación. Sin embargo, Grabois retrucó que el destino fue “una fundación trucha en Estados Unidos”, lo cual también consideró ilegal.

“El Presidente no puede disponer del patrimonio nacional como propio... pero ni siquiera es verdad lo que dijo”, insistió el líder de Patria Grande.

Un conflicto que escala en plena campaña electoral

El episodio se suma a la tensión política entre el oficialismo y la oposición en un año atravesado por la campaña hacia las elecciones de octubre. Con esta denuncia, Grabois busca llevar a Milei a la Justicia por lo que considera un caso de malversación de fondos públicos.

