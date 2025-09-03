Tucumán se prepara para la 4ª edición del Festival del Asado

El Festival del Asado vuelve a encender el fuego en Tucumán con su cuarta edición, que se desarrollará el próximo fin de semana en el Parque Guillermina (avenida Mate de Luna 4100). El encuentro, organizado por la Municipalidad capitalina junto a Chancho Hermanos, se convirtió en un clásico para los amantes de la parrilla y promete dos jornadas de sabores, música y tradición.
La cita será el sábado 6 de septiembre, desde las 12.30, y el domingo 7 de septiembre, a partir de las 14, con entrada libre y gratuita. Además de la competencia entre 15 equipos de asadores, habrá más de 40 stands gastronómicos de la Feria Gourmet y espectáculos en vivo para que los vecinos disfruten en familia.
Los parrilleros competirán bajo la evaluación de nueve jurados profesionales, que valorarán sabor, aroma, textura, jugosidad, acompañamientos, presentación y creatividad. El torneo repartirá $1.500.000 en premios entre los tres primeros lugares.
También se entregarán diplomas a las mejores preparaciones en distintas categorías: Sándwich de bondiola, Pollo, Osobuco, Parrillada de achuras, Costilla ancha y Matambre vacuno. Incluso habrá una propuesta de asado vegetariano y equipos integrados por mujeres.
El certamen exige el uso exclusivo de carbón o leña como combustible, y solo se podrán emplear ingredientes básicos como sal, aceite, vinagre, cerveza, romero, ajo y orégano. Están prohibidos los saborizantes artificiales, el humo líquido, la sal ahumada o salsas que tapen la proteína. Además, se fiscalizará la higiene de manos, utensilios y superficies.
Una fiesta con historia
El Festival del Asado fue creado en 2019 por los hermanos Patricio, Matías y Damián Conta, quienes alcanzaron el séptimo puesto en el Mundial del Asado realizado ese mismo año en Chile. Desde entonces, el evento creció hasta convertirse en una de las celebraciones gastronómicas más esperadas de la provincia.
Actividades y cronograma
También se podrá disfrutar de shows musicales, entre ellos la presentación de Northon (sábado a las 21) y de la banda de Pablo Pacífico con un homenaje a Los Peces Gordos (domingo a las 20).
La Feria Gourmet abrirá ambos días de 12 a 00, ofreciendo una gran variedad de comidas y bebidas.
Con tradición, música y buena mesa, el Festival del Asado promete un fin de semana inolvidable para los tucumanos.