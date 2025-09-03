Tucumán se prepara para la 4ª edición del Festival del Asado

La cita será el sábado 6 de septiembre, desde las 12.30, y el domingo 7 de septiembre, a partir de las 14, con entrada libre y gratuita. Además de la competencia entre 15 equipos de asadores, habrá más de 40 stands gastronómicos de la Feria Gourmet y espectáculos en vivo para que los vecinos disfruten en familia.