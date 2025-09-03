El Abierto del Norte de Golf tuvo un arranque de alto vuelo

La edición 58 del Abierto del Norte de Golf para profesionales comenzó a rodar en el Country del Jockey Club con el brillo y la intensidad que se esperaba. En una jornada marcada por un sol espléndido y una cancha en condiciones inmejorables, los protagonistas respondieron con un nivel de juego sobresaliente. La primera ronda dejó un dato alentador para los locales: tres tucumanos se ubican entre los seis primeros, confirmando que el “Jardín de la República” tiene golfistas para soñar con el título.
El nombre más fuerte de la jornada fue el de Martín Contini, que firmó una tarjeta de 64 golpes, siete bajo el par, y comparte la cima con el bonaerense Andrés Gallegos, uno de los jugadores más regulares de la temporada en el golf argentino. “Estoy muy contento, porque fue un buen arranque. El Abierto del Norte es el torneo que todos los tucumanos queremos jugarlo y ganarlo”, destacó Contini.
El golfista de 30 años mostró desde el primer hoyo que estaba dispuesto a pelear bien arriba. Preciso desde el tee y con gran confianza en su juego, encontró en su regularidad el camino hacia la punta. “Le pegué muy bien a la pelota. Jugué muy bien desde el tee y siento que eso fue lo que me dejó acelerar. Hay que pensar que mañana se arranca de cero y hay que hacerlo como si fuese el primer día. El objetivo es repetir la actuación de la primera ronda”, señaló.
Más allá de la satisfacción por un comienzo ideal, Contini no oculta la ambición que lo mueve en esta edición: ganar por primera vez el torneo que lo vio crecer. “Al no haber ganado nunca el Abierto del Norte, está en mi lista de prioridades. Lo jugué varias veces y mi mejor actuación fue un tercer puesto. Para mí es una cuenta pendiente. Creo que estoy en un buen momento y haber arrancado bien es una gran motivación, aunque todavía falta mucho y hay grandes jugadores. Ahora dependerá de cómo se siga dando todo y cómo vaya el resto de los días, pero la verdad que me siento bien y creo que si las cosas siguen al ritmo que vienen, voy a dar pelea”, confesó.
Su historia personal con el golf también le da un sabor especial a este presente. Desde los siete años empuña palos y convive con el deporte, lo que convierte a esta oportunidad en una especie de culminación natural de años de trabajo, disciplina y pasión.
Rivales de jerarquía
El liderazgo compartido tiene un condimento adicional: la presencia de Gallegos, bonaerense que atraviesa un gran 2025. En lo que va del año ya ganó el Abierto de Termas de Río Hondo y el Abierto de General Pico, además de haber finalizado tercero en el Abierto del Chaco la semana pasada. Su consistencia lo transforma en un serio candidato a llevarse la corona.
Siempre protagonista
El otro tucumano que dejó su huella en la primera jornada fue Nelson Ledesma, quien con 65 golpes se ubicó a tan solo uno de la punta. Su nombre trae consigo la experiencia internacional, ya que compite en el Korn Ferry Tour, la segunda gira más importante del mundo. Aprovechando una pausa en su calendario en Estados Unidos, decidió volver a Tucumán y no desaprovechó la oportunidad para demostrar que está listo para pelear por el título en su tierra. “Muru”, que ganó el Abierto del Norte en 2023 y que el año pasado no pudo jugarlo, viajará el domingo rumbo a Nashville (Estados Unidos) a continuar con su carrera en el Korn Ferry Tour, donde este año acumula cuatro top-25.
En el cuarto lugar, con 66 golpes, se ubican tres nombres de peso: el tucumano César Costilla, el bonaerense Sebastián Fernández y el rosarino Franco Romero. La tabla, apretada en los primeros puestos, promete emociones fuertes a medida que avance el certamen.
El campo del Country del Jockey Club lució impecable, algo que todos los jugadores destacaron. “Quiero felicitar al club y a la comisión directiva por el estado en el que se encuentra la cancha. Realmente está increíble”, señaló Contini, reforzando la idea de que el escenario deportivo estuvo a la altura de la tradición del torneo.
Presencia extranjera
El Abierto del Norte es también un encuentro de culturas y estilos de juego. En esta edición participan golfistas de todo el país, además de representantes de Uruguay, Paraguay, Chile y Puerto Rico. Entre los extranjeros, los más destacados en la primera jornada fueron el paraguayo Gustavo Silvero y el chileno Benjamín Saiz-Wenz, quienes con 69 golpes se colocaron en el undécimo lugar, junto a otros seis jugadores.
En tanto, entre los aficionados sobresalió el tucumano Mariano Malmierca (h), que también firmó 69 golpes y se ubica en el puesto 11, compartiendo lugar con varios profesionales, entre ellos el pampeano Félix Córdoba, ganador de la edición anterior del torneo.
El Abierto del Norte no es un certamen más en el calendario: es uno de los torneos más tradicionales y prestigiosos del país, con un peso particular en el NOA. Su capacidad de reunir a figuras nacionales e internacionales lo convierten en un polo de atracción para el golf de la región y en un escenario ideal para que los tucumanos busquen el triunfo que tanto ansían.
En esta edición participan 80 profesionales, de los cuales solo los 30 mejores, superarán el corte para disputar las rondas de mañana y del sábado. Esa cifra asegura que lo mejor del torneo aún está por venir.
Con tres tucumanos entre los seis primeros y una cancha que potencia el talento de quienes mejor sepan leerla, el arranque del Abierto del Norte 2025 dejó una certeza: habrá pelea grande y los locales tienen razones de sobra para ilusionarse.
Bajo un cielo limpio y un sol radiante, el golf desplegó su mejor versión en el Country del Jockey Club. Quedan tres días de competencias, pero el entusiasmo ya está encendido. El Abierto del Norte, como cada año, volvió a ser el punto de encuentro entre la tradición, la pasión y la esperanza de que un tucumano pueda levantar una vez más el trofeo el sábado.