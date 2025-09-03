El Abierto del Norte de Golf tuvo un arranque de alto vuelo

Más allá de la satisfacción por un comienzo ideal, Contini no oculta la ambición que lo mueve en esta edición: ganar por primera vez el torneo que lo vio crecer. “Al no haber ganado nunca el Abierto del Norte, está en mi lista de prioridades. Lo jugué varias veces y mi mejor actuación fue un tercer puesto. Para mí es una cuenta pendiente. Creo que estoy en un buen momento y haber arrancado bien es una gran motivación, aunque todavía falta mucho y hay grandes jugadores. Ahora dependerá de cómo se siga dando todo y cómo vaya el resto de los días, pero la verdad que me siento bien y creo que si las cosas siguen al ritmo que vienen, voy a dar pelea”, confesó.