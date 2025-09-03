La verdadera innovación en los medios: una cuestión de mentalidad y personas

En el dinámico mundo de las empresas, la innovación se confundió en numerosas ocasiones con la mera adopción tecnológica. Sin embargo, el futuro de las organizaciones no se definirá por la tecnología que usan, sino por la cultura, la mentalidad y las personas que la impulsan. Toda industria vigente se sostiene por su progreso y por su aporte vital para las sociedades, y por lo tanto, dicho compromiso no puede ser delegado por completo a una máquina, por más sofisticada que sea.
La cultura innovadora de una organización es el motor del cambio. Se trata de una mentalidad que permite a los equipos profesionales asimilar, adaptar y usar cualquier herramienta tecnológica, incluso la inteligencia artificial, de manera proactiva. Sin esta cultura, cualquier plan de innovación, por ambicioso que sea, corre el riesgo de ser "devorado" por las prácticas y normas internas de los equipos.
Estos fueron algunos de los principios desarrollados por Miguel Carvajal, director del Máster en innovación en periodismo de la Universidad Miguel Hernández (España) durante su presentación organizada por Telecom en las oficinas de Córdoba. El especialista, con una basta trayectoria de investigación en el mercado de los medios de comunicación, sostuvo que el periodismo muchas veces ha caído en el “isomorfismo organizacional”: la tendencia a imitar a los competidores sin un análisis profundo de las necesidades de la audiencia. Esta práctica, a menudo impulsada por el miedo a quedarse atrás, ha llevado a dichas empresas a diluir sus marcas, "haciendo de todo" en lugar de elegir y especializarse.
A contramarcha de la fiebre tecnócrata, Carvajal abogó por la prudencia en la adopción tecnológica y por evitar el cortoplacismo que genera un constante "pivote" tecnológico. La verdadera innovación, sostuvo, no reside en el "qué" tecnológico, sino en el "para quién", es decir, en encontrar soluciones que aporten valor real a la audiencia, ya sean tecnológicas o intangibles.
Una conversación para impulsar la transformación
Carvajal, es profesor Titular de Periodismo en la Universidad Miguel Hernández (Alicante, España), cuenta con más de 20 años en el ámbito de la investigación académica sobre medios y empresas de comunicación y es director del Máster en Innovación en Periodismo de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Además, dirige la “Revista de Innovación en Periodismo”.
El especialista compartió este miércoles algunas de las nociones básicas sobre las que el periodismo hoy está desarrollando una cultura de innovación dentro de organizaciones en permanente cambio y con grandes desafíos, como el que hoy asumen ante la efervescencia de la inteligencia artificial. Su charla se desarrolló en el marco del programa “Redacciones 5G” de Telecom, una iniciativa que este año está cumpliendo 10 años, frente a un escenario atravesado por la digitalización de los medios, el avance de internet móvil y la incorporación de nuevas tecnologías. Desde sus inicios, este proyecto institucional acompaña los procesos de transformación del periodismo en Argentina y la región, promoviendo la innovación tecnológica en medios y redacciones.
El líder innovador y los perfiles que necesitan los medios
La transformación no se genera solamente por un cambio cultural. Necesita de personas con actitudes específicas: líderes que actúen como verdaderos agentes de transformación. El liderazgo del futuro no se trata de dar órdenes, sino de cuidar a aquellos que están a su cargo. Según Carvajal, los referentes deben reconectar a sus equipos con la misión fundamental de las organizaciones. Es vital que generen una filosofía esperanzadora que haga a los empleados "enamorarse" de su propósito de servir, en el caso del periodismo, a las audiencias. Esto implica una empatía profunda para entender las circunstancias personales de los redactores y una comunicación transparente que se base en datos y evidencias concretas, no en promesas abstractas.
Un líder innovador también empodera a sus equipos. Esto se logra al fomentar la capacitación continua y al permitir la creación de grupos de "dos velocidades", donde algunos profesionales pueden dedicarse a explorar nuevas ideas sin las presiones de la producción diaria. Los casos de éxito como los de Maldita.es y Vox.com demuestran que dar libertad creativa a los equipos para que encuentren su propia voz es la clave para evitar el isomorfismo y desarrollar un estilo único y reconocido, sostuvo el académico español.
El futuro de los medios requiere, además, una evolución en los perfiles profesionales. Así como deben cambiar los liderazgos, Carvajal advierte que se necesitan perfiles "puente" o híbridos que puedan conectar los mundos editorial y comercial, y que entiendan la gestión de audiencias, productos y datos. Estos profesionales son considerados "aliados perfectos para el cambio". Sin embargo, los datos revelan que esta misión no es simple: el último informe de Reuters -documento indispensable para la industria- revela una escasez de este talento, en parte porque estos perfiles están migrando a otros sectores.
Para atraer y retener a los mejores, los directivos deben comunicar a los nuevos fichajes que se les contrata para "hacer algo nuevo", y no para seguir rutinas. Estos creadores, ya sean analistas, curadores, expertos o escritores, pueden demostrar que la sostenibilidad del periodismo puede basarse en un vínculo personal y en múltiples fuentes de ingreso, desde las suscripciones hasta los patrocinios.
Finalmente, el director de la Maestría en Innovación propuso un cambio en el proceso de contratación: la "huella digital" y el portafolio del candidato son ahora más importantes que el currículum o los títulos universitarios. La capacidad de demostrar el trabajo realizado a través de artículos, podcasts o videos es la nueva credencial para los profesionales del periodismo.