La verdadera innovación en los medios: una cuestión de mentalidad y personas

Estos fueron algunos de los principios desarrollados por Miguel Carvajal, director del Máster en innovación en periodismo de la Universidad Miguel Hernández (España) durante su presentación organizada por Telecom en las oficinas de Córdoba. El especialista, con una basta trayectoria de investigación en el mercado de los medios de comunicación, sostuvo que el periodismo muchas veces ha caído en el “isomorfismo organizacional”: la tendencia a imitar a los competidores sin un análisis profundo de las necesidades de la audiencia. Esta práctica, a menudo impulsada por el miedo a quedarse atrás, ha llevado a dichas empresas a diluir sus marcas, "haciendo de todo" en lugar de elegir y especializarse.