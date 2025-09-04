Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: Tucumán no se ridiculiza
Hace 4 Hs

En los últimos días se ha viralizado un video del empresario Rosendo Grobocopatel titulado “La caída de Tucumán”. No niego su derecho a opinar; la libertad de expresión es un bien preciado. Pero como tucumano que vive, sufre y ama esta tierra, no puedo permitir que se la reduzca a un diagnóstico apresurado ni se la ridiculice desde la distancia. Es fácil dictar sentencia desde afuera. Lo difícil es vivir Tucumán. Caminar sus calles, sentir el olor a caña en los ingenios, descubrir el aroma del limón recién cortado, escuchar la zamba bajo el cielo de Tafí del Valle, compartir la esperanza de los jóvenes que apuestan a la economía del conocimiento, o mirar a los ojos al trabajador que cada amanecer dobla el lomo para sostener a su familia. Tucumán tiene deudas, sombras y contradicciones. Pero también tiene un alma que no se quiebra. Somos cuna de la Independencia, faro cultural, tierra de Mercedes Sosa y de Atahualpa Yupanqui, que dejó aquí su canto como una semilla que sigue germinando en nuestro pueblo. Provincia pequeña en territorio pero inmensa en historia y talento. Quien no conoce estas esquinas, quien no ha respirado la plaza Independencia en las noches de septiembre ni ha visto la Casa Histórica iluminada en un 9 de Julio, debería tener prudencia antes de dictar veredictos. La crítica se agradece; el desprecio lastima y no construye. Tucumán necesita confianza, inversores, turismo. No se atraen pintando ruinas, sino mostrando lo que somos: un pueblo que se ríe de sí mismo, como aquel “Negrito Tucumano” que supe evocar, pero que nunca pierde la dignidad de brillar con su propia luz. No pedimos aplausos. Pedimos respeto. Porque Tucumán no es caída: es promesa.

Jorge Bernabé Lobo Aragón     

jorgeloboaragon@gmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Qué hace y cuánto cobra un diputado de la Nación según el último dato oficial
1

Qué hace y cuánto cobra un diputado de la Nación según el último dato oficial

EE.UU. impulsa un límite de cuatro años para estadías de estudiantes extranjeros
2

EE.UU. impulsa un límite de cuatro años para estadías de estudiantes extranjeros

Un pueblo del norte argentino quedó entre los 50 más hermosos del mundo
3

Un pueblo del norte argentino quedó entre los 50 más hermosos del mundo

La poderosa infusión con 12 veces más propiedades que el té verde que deberías tomar a diario
4

La poderosa infusión con 12 veces más propiedades que el té verde que deberías tomar a diario

La suba del dólar y de los alimentos acelerarían la inflación de agosto, según consultoras
5

La suba del dólar y de los alimentos acelerarían la inflación de agosto, según consultoras

Se viene el primer Cosquín Rock Brasil 2026 con entradas desde $ 45.000
6

Se viene el primer Cosquín Rock Brasil 2026 con entradas desde $ 45.000

Más Noticias
Festival de Cine de Venecia: “El Negro” Prina interpreta a un héroe con cobardía

Festival de Cine de Venecia: “El Negro” Prina interpreta a un héroe con cobardía

La suba del dólar y de los alimentos acelerarían la inflación de agosto, según consultoras

La suba del dólar y de los alimentos acelerarían la inflación de agosto, según consultoras

Estos 10 platos argentinos fueron elegidos entre los mejores del mundo: ¿cuáles son?

Estos 10 platos argentinos fueron elegidos entre los mejores del mundo: ¿cuáles son?

Para qué sirve poner vinagre en el lavarropas: ¿realmente funciona?

Para qué sirve poner vinagre en el lavarropas: ¿realmente funciona?

La poderosa infusión con 12 veces más propiedades que el té verde que deberías tomar a diario

La poderosa infusión con 12 veces más propiedades que el té verde que deberías tomar a diario

Ya funciona en Tucumán la app que vende comida con el 50% de descuento

Ya funciona en Tucumán la app que vende comida con el 50% de descuento

Se viene el primer Cosquín Rock Brasil 2026 con entradas desde $ 45.000

Se viene el primer Cosquín Rock Brasil 2026 con entradas desde $ 45.000

Problemas en el aula: “No hacen falta golpes ni moretones para resolver conflictos”

Problemas en el aula: “No hacen falta golpes ni moretones para resolver conflictos”

Comentarios