Cuidar a los niños de los riesgos del mundo digital

El desafío no recae solo en los tribunales. Padres y madres tienen un rol decisivo en esto: conversar con los chicos, acompañarlos y entender cómo funcionan las plataformas que usan sus hijos resulta fundamental. La comunicación franca muchas veces llega a ser más efectiva que los controles parentales. Conocer cómo funciona TikTok o cualquier otra aplicación no es una curiosidad, sino una forma concreta de protección, advierten los especialistas. La misma red ha desarrollado diferentes herramientas y recursos para crear un entorno seguro, incluyendo la Guía para Madres, Padres y Tutores lanzada junto a Grooming Argentina en 2023. En la investigación “Grooming en la Argentina: cómo funcionan los grupos que buscan captar niños y adolescentes en Facebook, Instagram, WhatsApp y Tik Tok”, llevada a cabo por “Chequeado”, se determina que, aunque en el país hay legislación, la situación legal presenta desafíos importantes. “La ley ‘antigrooming’ es deficiente y simbólica”, señaló en una entrevista Hernán Navarro, fundador de Grooming Argentina.