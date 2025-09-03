Roberto Piazza: “Hay dos cosas que detesto en mi vida de diseñador, una es Pinterest… y la otra es Shein"

El reconocido diseñador de moda Roberto Piazza calificó a la ropa de la plataforma Shein como de “baja calidad” y “bajo nivel de confección”, en medio del debate sobre el fenómeno de las compras en línea y los costos de este tipo de marcas.
Piazza contra Shein y Pinterest
En declaraciones a Radio Buenos Aires, Piazza expresó su frustración con ciertas tendencias del mercado:
“Hay dos cosas que detesto en mi vida de diseñador. Una es Pinterest… y la otra es Shein. Primero le digo a la gente que compra mucho en Shein que tenés que ser modelo para que la ropa te quede divina porque la ropa es de mala calidad, de bajo nivel de confección”.
El diseñador explicó que, aunque algunas prendas pueden quedar bien en modelos con cuerpos privilegiados, la mayoría de los consumidores no obtienen el mismo resultado debido a las tallas y la calidad de fabricación.
Crítica a la moda global y al consumo masivo
Piazza añadió:
“Yo nunca me voy a comprar un saco de Shein. Está todo fabricado según la talla de los orientales, que son más pequeños, así que las tallas no corresponden y la ropa no es exclusiva”.
El diseñador subrayó la importancia de apoyar a los fabricantes locales de prêt-à-porter, que han enfrentado dificultades en los últimos años y ahora deben competir con marcas internacionales ofreciendo buena moldería y telas de calidad.
Comparación con prendas de alta costura
Piazza también criticó la expectativa generada por Pinterest, donde muchas clientas buscan replicar vestidos de lujo fabricados en países como Turquía o Dubái, lo que resulta costoso y difícil de reproducir en Argentina.
“La clienta viene y dice ‘quiero esto’, y yo le explico que acá le va a salir una fortuna. Eso detesto”, concluyó el diseñador.