“El paisaje de la vida” expone Natalia Lipovetzky

Primero fue un trabajo con las piedras y la tierra, y ahora con el cielo, con el espacio aéreo. Natalia Lipovetzky expondrá “El paisaje de la vida”, que se inaugurará esta noche a las 20 en Casa Museo de la Ciudad, en Salta 532.
La muestra, que tiene la curaduría de Guad Creche, está presentada por Serna Galería. Estas pinturas surgen de la observación y de un vínculo sostenido con el cerro, alimentado por un archivo fotográfico personal.
Lipovetzky pinta el Taficillo de noche, lo rodea, lo vela con devoción. Su taller en Tapia, frente al cerro, es el espacio de diálogo entre ambos, donde se presenta como una presencia viva, mineral y emocional, se puede leer en el texto de la sala.
Organizada en dos espacios, la piedra se presenta como objeto de contemplación casi sagrada: rezar a una piedra, leerla. Exhibirla es también desplazarla de su hábitat. Una piedra formada en la tierra y una inscripción hecha por manos humanas conforman una comunión: arte, lenguaje y materia.
“En la sala contigua, 12 pinturas realizadas para ‘El paisaje de la vida’ trasladan esta relación al cielo. Vistas nocturnas que nunca se repiten: el cerro cambia de color, textura y atmósfera; las nubes y planetas se acercan; las luces tiñen el relieve, el fuego vibra. Todo sobre un cuerpo geológico que respira, que es sombra o gesto detenido”, describe el texto mencionado.
La muestra podrá visitarse hasta el 29, de lunes a viernes de 9 a 12.30 y de 15 a 18.30; sábados de 9.30 a 13 y de 16 a 19.30 ; y domingos de 16 a 19.30.
Opción
Hasta el 22 se podrá visitar la exposición “El descanso y la sombra” en Biomba Galería (Santa Fe 240).
La obra de Carlota Beltrame reúne una serie de trabajos en las que despliega una profunda reflexión sobre la memoria, la resistencia y las narrativas ocultas.
“La artista retoma la randa, textil heredado de tradiciones europeas y adaptado en Tucumán, como elemento central de su producción reciente. Mediante este tejido, traduce registros de episodios históricos y obras emblemáticas del arte argentino”, cuenta en un texto de presentación Javier Soria Vázquez.