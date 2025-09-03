Rosario: detuvieron a un chofer de aplicación por desviar el recorrido con una pasajera de 13 años

Otro caso similar hace menos de un mes

Este episodio ocurre a menos de un mes de otro hecho parecido en Rosario. El 10 de agosto, un chofer fue imputado por desviar un viaje de una joven hacia la ciudad de Roldán, también utilizando la autopista Rosario-Córdoba. La causa está a cargo del fiscal Germán Mazzoni, quien pidió un peritaje sobre el celular del imputado y los registros de la empresa de transporte.