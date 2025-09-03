Rosario: detuvieron a un chofer de aplicación por desviar el recorrido con una pasajera de 13 años

Una familia de Rosario vivió momentos de extrema tensión cuando un chofer de una aplicación de viajes desvió el recorrido mientras trasladaba a una adolescente de 13 años. El conductor, identificado como Daniel S. R., de 42 años, fue detenido e imputado por privación ilegítima de la libertad.
El hecho: desvió el viaje hacia Funes
El episodio ocurrió este martes por la noche. La madre de la menor había solicitado el viaje desde su celular para que la buscaran en el club Los Caranchos, en la calle Wilde al 1800. El destino era una vivienda en la zona de Provincias Unidas y Junín.
Sin embargo, durante el trayecto, el conductor tomó la autopista Rosario-Córdoba y se dirigió a la localidad de Funes, a unos 10 kilómetros del domicilio original. La mujer, que seguía el recorrido en tiempo real, advirtió el desvío y comenzó a enviarle mensajes al chofer a través del chat de la aplicación, pero nunca recibió respuesta.
Ante la sospecha, llamó al 911 para alertar a las autoridades.
La intervención policial y la detención
Tras regresar finalmente al destino fijado, la Policía detuvo al chofer en el Pasaje Isaacs al 300 bis. La menor fue revisada y se constató que estaba en buen estado de salud y que no había sufrido agresiones.
El fiscal de Flagrancia, Andrea Vega, ordenó la detención de Daniel S. R. y el secuestro de su auto, un Fiat Uno, además de su teléfono celular. El hombre fue trasladado a la comisaría 12ª de Rosario, donde quedó a disposición de la Justicia.
Otro caso similar hace menos de un mes
Este episodio ocurre a menos de un mes de otro hecho parecido en Rosario. El 10 de agosto, un chofer fue imputado por desviar un viaje de una joven hacia la ciudad de Roldán, también utilizando la autopista Rosario-Córdoba. La causa está a cargo del fiscal Germán Mazzoni, quien pidió un peritaje sobre el celular del imputado y los registros de la empresa de transporte.
Declaraciones del intendente Pablo Javkin
El intendente de Rosario, Pablo Javkin, se refirió al caso y advirtió que este tipo de hechos “configuran un delito penal” y deben investigarse con “la mayor contundencia”.
Además, recomendó a los usuarios optar siempre por aplicaciones legales, donde existe mayor control estatal:
“Cuando hay una aplicación legal, hay un control del Estado que es más efectivo. Lo penal debe tratarse como penal y no mezclarse con una discusión administrativa”.
El municipio se comprometió a colaborar con la Fiscalía aportando imágenes de cámaras de seguridad, información de los autos y antecedentes de los conductores.