Mega operativo en el Monumental: más de mil policías para el Argentina-Venezuela

La Ciudad refuerza la seguridad con tres anillos de control y Tribuna Segura en la previa del partido.

Hace 4 Hs

La Selección Argentina recibirá mañana a Venezuela en el Monumental por la penúltima fecha de las Eliminatorias, en un encuentro que contará con un enorme despliegue de seguridad.

Desde la Ciudad de Buenos Aires confirmaron que más de mil efectivos policiales estarán afectados al operativo, que también prevé controles a deudores alimentarios y la aplicación estricta del derecho de admisión.

Los uniformados se ubicarán en los tres anillos que rodean el estadio, mientras que 120 cadetes se encargarán de ordenar los accesos y colaborar con el ingreso del público.

El dispositivo incluirá también agentes de tránsito y personal de prevención para facilitar la circulación en las inmediaciones desde temprano en la jornada del partido.

A su vez, se aplicará el sistema Tribuna Segura para detectar a quienes tengan prohibido el ingreso. Los hinchas visitantes de Venezuela accederán por la calle Padre Neuman hacia la tribuna Centenario alta, con apertura de puertas a las 16.30.

Temas Buenos AiresSelección Argentina de fútbolEliminatorias 2026
