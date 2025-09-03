Con Mac Allister afuera, Scaloni duda entre Almada y Lautaro para enfrentar a Venezuela

La Selección Argentina ultima detalles para recibir a Venezuela, mañana, en el Monumental desde las 20:30. El equipo de Lionel Scaloni todavía no tiene definido el "11" inicial y la ausencia de Alexis Mac Allister abre incógnitas en el mediocampo.
Scaloni explicó este miércoles en conferencia de prensa que en principio Nicolás Otamendi no entrenó porque arrastra molestias, aunque aseguró que estará disponible para el partido.
El técnico también señaló que el volante Mac Allister llegó tarde a la concentración y podría quedarse afuera de la formación titular, lo que abriría la puerta a la inclusión de un joven jugador.
Los candidatos a ocupar un lugar en el equipo son Thiago Almada y Lautaro Martínez. La elección entre ambos definirá además el esquema táctico de la Selección en un partido clave.
Si Almada ingresa, se sumará al mediocampo con Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso, conectando con la delantera de Julián Álvarez y Lionel Messi. En cambio, si juega Lautaro, habrá un tridente ofensivo desde el inicio.