Portugal despidió a Diogo Jota con un emotivo acto que tuvo a cargo de Neves y Cristiano

La Selección de Portugal atraviesa momentos de profunda tristeza tras la partida de Diogo Jota. En su primera concentración sin él, el grupo encabezado por Cristiano Ronaldo lo recordó con un emotivo homenaje.
La Federación lusa le dedicó una estatuilla con su nombre y dorsal en la 'Plaza de los héroes', un espacio nuevo del complejo de la selección que quedará como recuerdo eterno.
Con la presencia de la familia y de la delegación, se realizó otra ceremonia en la presentación de la Nations League. El presidente Marcelo Rebelo de Sousa lamentó: "Este evento estaba pensado para celebrar, pero la fatalidad quiso que sea para despedir", dijo.
Su gran amigo Rúben Neves prometió mantener vivo su legado, llevar el número "21" en su camiseta y mostró un tatuaje con ambos como símbolo de unión eterna.
Previo al acto, la federación compartió un video con una carta leída por Neves que emocionó a todo el mundo y se volvió viral rápidamente. Portugal ahora se prepara para enfrentar a Armenia y Hungría en la doble fecha de Eliminatorias, con el recuerdo de Jota siempre presente en el corazón del plantel.