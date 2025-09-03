Secciones
Estados Unidos negó que se haya frenado el acuerdo para que los argentinos puedan ingresar sin visa

La administración de Trump y el Ministerio de Seguridad nacional aclararon los rumores.

Hace 1 Hs

Tras las versiones que circularon sobre la cancelación del del acuerdo para que los argentinos puedan viajar a Estados Unidos sin visa, la administración de Donald Trump y el Ministerio de Seguridad de la Nación salieron al cruce.  

Desde la cuenta oficial de Homeland Security en la red social X (antes llamada Twitter), se publicó el siguiente comunicado: “Lo que resulta realmente ‘vergonzoso’ es que Axios lo considere periodismo. Como les dijimos, no había ningún documento nuevo ni adicional relacionado con el programa de exención de visas pendiente de firma con Argentina. El DHS espera trabajar con funcionarios argentinos en el futuro”.

Asimismo, el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, aseguró: “En línea con la aclaración y desmentida que realizó Homeland Security de EEUU en su plataforma X hace unos minutos, en mi calidad de coordinador del equipo Interagencia que lleva adelante el proceso de visa waiver por la parte Argentina, integrado por Cancillería, Seguridad e Interior, junto con la embajada, quiero dar por cerrado este vergonzoso episodio de desinformación". 

"El programa de visa waiver goza de buena salud y seguimos trabajando para lograr el objetivo lo antes que resulte posible", agregó el escrito, reprodujo el portal Infobae. 

Por otro lado, desde el Ministerio de Seguridad Nacional señalaron que las versiones eran “absolutamente infundadas” y remarcaron que “dicho proceso continúa en curso, en el marco de la cooperación con el gobierno de los Estados Unidos”. Y aclararon que "las recientes visitas de funcionarios argentinos a ese país no guardan relación alguna con el Visa Waiver Program". 

Temas Estados Unidos de AméricaTucumánPatricia BullrichRepública ArgentinaDonald TrumpJavier Milei
