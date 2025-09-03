Palmeiras en crisis: estalló la pelea entre Abel Ferreira y Leila Pereira

En Palmeiras estalló una interna entre el DT Abel Ferreira y la presidenta Leila Pereira, justo a dos semanas del cruce con River por la Copa Libertadores.
El entrenador criticó tras un empate con Corinthians que no tenía delanteros en el banco de suplentes para refrescar al equipo, lo que generó malestar en la dirigencia.
Según medios locales, Pereira recordó que ella aprobó una inversión millonaria a pedido del técnico, y que fue Ferreira quien cambió su esquema sobre el final del mercado, complicando la llegada de otro atacante.
Además, la venta de Estevao al Chelsea debilitó la ofensiva, aunque ya era un traspaso planificado y autorizado también por el entrenador.
Palmeiras gastó más de 100 millones de dólares en refuerzos como Facundo Torres, Martínez Toranza, Paulinho y Vitor Roque, entre otros, para encarar la temporada. En la antesala del choque con River, la relación entre DT y presidenta sumó tensión y el clima interno está en el centro de la escena.