El insólito motivo por el que FIFA frenó la llegada de Laporte al Athletic Bilbao

Athletic de Bilbao confirmó que la FIFA rechazó la llegada de Aymeric Laporte. El defensor, que debía volver al club en el que debutó, seguirá en el Al-Nassr de Arabia Saudita.
El comunicado oficial del club explicó que la RFEF pidió el Certificado de Transferencia Internacional, pero la solicitud fue denegada. El club relató que la transferencia se había acordado el 1 de septiembre, pero que no pudo completarse en la plataforma TMS de FIFA por factores externos y fuera de su control.
Al día siguiente, la federación española pidió una excepción, aunque la máxima entidad del fútbol mundial rechazó ese recurso. Con contrato hasta 2026, Laporte continuará en Medio Oriente pese a que todo parecía cerrado para su regreso al País Vasco.
Athletic trabaja en alternativas legales para intentar destrabar el pase, aunque por ahora el defensor seguirá en Arabia Saudita.