Secciones
DeportesFútbol

El insólito motivo por el que FIFA frenó la llegada de Laporte al Athletic Bilbao

El defensor no pudo regresar al club y deberá continuar en Al-Nassr hasta nuevo aviso.

El insólito motivo por el que FIFA frenó la llegada de Laporte al Athletic Bilbao
Hace 2 Hs

Athletic de Bilbao confirmó que la FIFA rechazó la llegada de Aymeric Laporte. El defensor, que debía volver al club en el que debutó, seguirá en el Al-Nassr de Arabia Saudita.

El comunicado oficial del club explicó que la RFEF pidió el Certificado de Transferencia Internacional, pero la solicitud fue denegada. El club relató que la transferencia se había acordado el 1 de septiembre, pero que no pudo completarse en la plataforma TMS de FIFA por factores externos y fuera de su control.

Al día siguiente, la federación española pidió una excepción, aunque la máxima entidad del fútbol mundial rechazó ese recurso. Con contrato hasta 2026, Laporte continuará en Medio Oriente pese a que todo parecía cerrado para su regreso al País Vasco.
Athletic trabaja en alternativas legales para intentar destrabar el pase, aunque por ahora el defensor seguirá en Arabia Saudita.

Temas Fédération Internationale de Football AssociationArabia SaudíOriente Medio
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones
1

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones

La caída de Tucumán: el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia
2

"La caída de Tucumán": el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias
3

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación
4

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena
5

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena

Guillermo Francos: Estamos seguros de que vamos a hacer una buena elección en Tucumán
6

Guillermo Francos: "Estamos seguros de que vamos a hacer una buena elección en Tucumán"

Más Noticias
Guillermo Francos: Estamos seguros de que vamos a hacer una buena elección en Tucumán

Guillermo Francos: "Estamos seguros de que vamos a hacer una buena elección en Tucumán"

La caída de Tucumán: el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

"La caída de Tucumán": el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

La confesión hot de Lali Espósito que sorprendió a La Sole en La Voz Argentina

La confesión hot de Lali Espósito que sorprendió a La Sole en La Voz Argentina

Franco Colapinto será reemplazado en Monza: Paul Aron tomará su lugar en la primera práctica libre

Franco Colapinto será reemplazado en Monza: Paul Aron tomará su lugar en la primera práctica libre

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena

Comentarios