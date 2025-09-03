Secciones
Lo hallaron culpable de matar a su hermano en medio de una discusión: "Yo lo amaba"

Jesús David Flores admitió haber disparado contra su hermano Carlos el pasado 4 de marzo en el barrio Juan XXIII, conocido como “La Bombilla”.

Hace 1 Hs

Un trágico episodio familiar ocurrido en marzo pasado en el barrio Juan XXIII (“La Bombilla”) tuvo este miércoles un avance judicial. Jesús David Flores, de 27 años, fue declarado culpable de haber asesinado a su hermano Carlos Alfredo Flores, de 34, durante una violenta discusión. El hecho también dejó herida a su hermana, embarazada de 17 semanas, quien recibió un disparo en el abdomen pero logró sobrevivir junto a su bebé.

La audiencia fue convocada por la Unidad Fiscal de Homicidios II, a cargo de Carlos Sale, que solicitó la prórroga de la investigación penal preparatoria y de la prisión preventiva con modalidad de arresto domiciliario que Flores viene cumpliendo. Además, se presentó un acuerdo parcial de juicio abreviado en su contra.

La auxiliar de fiscal Lucrecia Lugones relató los hechos y presentó las pruebas reunidas en la causa. Por su parte, el acusado reconoció su responsabilidad y, en un testimonio cargado de contradicciones, afirmó: “Nunca quise matarlo. Nos llevábamos muy bien. Yo lo amaba”.

La jueza que intervino hizo lugar a la prórroga y declaró la culpabilidad del joven. Al tratarse de un acuerdo parcial, resta que en una segunda instancia se determine la calificación legal del crimen y la pena correspondiente.

El hecho

El 4 de marzo de 2025, cerca de las 23, una joven discutía con su pareja en la vereda de una vivienda de calle Manuel Alberti al 1100, en presencia de su hermano Jesús Flores y de su madre. La pelea escaló y provocó la intervención de Carlos Flores, quien vivía en situación de calle y se encontraba cerca del lugar.

En medio de los entredichos, Jesús efectuó disparos hacia el piso con una pistola 9 mm, hiriendo accidentalmente a su hermana embarazada. Minutos después, Carlos lo golpeó en el rostro y con un palo en el brazo, provocándole una fractura. Pese a la intervención de su madre para detener la pelea, Jesús volvió a disparar y uno de los proyectiles impactó en el abdomen de Carlos, causándole la muerte.

