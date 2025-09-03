Lo hallaron culpable de matar a su hermano en medio de una discusión: "Yo lo amaba"

En medio de los entredichos, Jesús efectuó disparos hacia el piso con una pistola 9 mm, hiriendo accidentalmente a su hermana embarazada. Minutos después, Carlos lo golpeó en el rostro y con un palo en el brazo, provocándole una fractura. Pese a la intervención de su madre para detener la pelea, Jesús volvió a disparar y uno de los proyectiles impactó en el abdomen de Carlos, causándole la muerte.