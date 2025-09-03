Secciones
¿Qué santos se celebran este 4 de septiembre?

Santos, onomásticos y celebraciones de la Iglesia católica.

Hace 1 Hs

Cada día, la Iglesia católica recuerda la vida y obra de santos y beatos que dejaron huella por su fe y compromiso. El santoral del 4 de septiembre celebra a Santa Rosalía de Palermo, patrona de Sicilia, y a otros santos destacados que forman parte de la tradición cristiana.

¿Quién fue Santa Rosalía de Palermo?

Santa Rosalía nació en 1130 en el seno de una familia noble de Palermo, Italia. Decidió llevar una vida de oración y retiro, apartándose del mundo para dedicarse por completo a Dios. Murió en 1166 en una cueva del Monte Pellegrino, donde más tarde se encontraron sus restos.

Es considerada la patrona de Palermo y de Sicilia, venerada por haber intercedido en la liberación de la peste que azotó la región en el siglo XVII. Su fiesta litúrgica se celebra cada 4 de septiembre.

Otros santos y beatos del 4 de septiembre

Además de Santa Rosalía, el santoral de este día recuerda a:

San Bonifacio I, papa (†422), conocido por defender la unidad de la Iglesia y consolidar la autoridad papal en Roma.

San Moisés el Etíope, monje (†c. 405), antiguo ladrón que se convirtió al cristianismo y vivió como ejemplo de penitencia y humildad en el desierto.

San Marino de Rímini (†301), considerado fundador de la República de San Marino, uno de los estados más pequeños del mundo.

Beato Brocardo, sucesor de San Bertoldo como superior de los Carmelitas en el Monte Carmelo.

Onomásticos del 4 de septiembre

Este día celebran su santo quienes llevan los nombres de: Rosalía, Bonifacio, Moisés, Marino y Brocardo, entre otros.


