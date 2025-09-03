Secciones
Salta presentará un amparo contra Nación para restablecer pensiones por discapacidad suspendidas por ANDIS

Sáenz también pidió la intervención de la Justicia para que se devuelvan los montos retenidos, se garantice la continuidad de las prestaciones y se respete la dignidad de las personas con discapacidad.

Hace 1 Hs

El gobernador Gustavo Sáenz anunció que la provincia de Salta presentará una acción de amparo contra la Nación y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para exigir la restitución inmediata de las Pensiones No Contributivas por Invalidez y demás beneficios que, según afirmó, fueron “suspendidos de manera ilegítima” por el Gobierno nacional.

Gustavo Sáenz reclama por los derechos de las personas con discapacidad

A través de sus redes sociales, el mandatario provincial confirmó que instruyó al Fiscal de Estado para avanzar con la presentación judicial:

“Instruí al Fiscal de Estado de la Provincia a presentar una acción de amparo para que se restablezca de inmediato el pago de las Pensiones No Contributivas por Invalidez y demás beneficios suspendidos de manera ilegítima por el Estado Nacional y la ANDIS”.

Sáenz también pidió la intervención de la Justicia para que se devuelvan los montos retenidos, se garantice la continuidad de las prestaciones y se respete la dignidad de las personas con discapacidad.

Auditorías y controles sobre las pensiones

El gobernador salteño exigió que se realicen auditorías transparentes para detectar posibles beneficios otorgados de manera irregular y que los responsables enfrenten sanciones:

“No pueden pagar justos por pecadores. Mi compromiso es estar siempre al lado de quienes más lo necesitan”, señaló.

Ruptura política con Javier Milei

La decisión se enmarca en un quiebre entre las provincias y el Gobierno de Javier Milei, en medio del fuerte ajuste fiscal que impacta sobre los distritos. Sáenz, que hasta ahora era considerado uno de los aliados provinciales más cercanos al oficialismo, se distanció del Ejecutivo y endureció su postura.

En paralelo, el gobernador compartió una foto con el diputado Carlos D’Alessandro, quien recientemente rompió con La Libertad Avanza, y lanzó críticas hacia los funcionarios nacionales:

“La lealtad es una avenida de ida y vuelta. Algunos funcionarios del Gobierno nacional fingen demencia a la hora de cumplir con la palabra empeñada”.

Salta y las elecciones de octubre

De cara a los comicios nacionales de octubre 2025, Sáenz confirmó que impulsará una lista propia con Flavia Royón y "Nacho" Jarsún como candidatos a senadores. La provincia es una de las ocho que renovará bancas en la Cámara Alta, en un escenario donde el oficialismo salteño busca diferenciarse tanto de Milei como del peronismo local.

