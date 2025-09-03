Salta presentará un amparo contra Nación para restablecer pensiones por discapacidad suspendidas por ANDIS

Ruptura política con Javier Milei

La decisión se enmarca en un quiebre entre las provincias y el Gobierno de Javier Milei, en medio del fuerte ajuste fiscal que impacta sobre los distritos. Sáenz, que hasta ahora era considerado uno de los aliados provinciales más cercanos al oficialismo, se distanció del Ejecutivo y endureció su postura.