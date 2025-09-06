Cuatro signos del horóscopo chino cierran etapas y se abren a la sanación en lo que queda de 2025

4. Búfalo (o Buey)

Aunque no siempre aparece en todas las listas, varios pronósticos indican que el Búfalo también será uno de los signos beneficiados este año. Con la energía estratégica de la Serpiente de Madera, quienes nacen bajo este signo podrán lograr grandes logros. La constancia y el enfoque les permitirán consolidar proyectos, al tiempo que también favorecen una mejora en los vínculos personales y familiares. Este será un periodo clave para cerrar etapas con sabiduría.