Secciones
SociedadActualidad

Cuatro signos del horóscopo chino cierran etapas y se abren a la sanación en lo que queda de 2025

Cerrar etapas y dar lugar a lo nuevo suele ser un camino difícil, aunque no imposible de transitar.

ARCHIVO ARCHIVO
Hace 1 Hs

En lo que resta del año 2025, bajo la influencia del Año de la Serpiente de Madera, cuatro signos del horóscopo chino transitarán un proceso significativo de cierre de ciclos y sanación emocional, según las predicciones más recientes.

1. Conejo

Este signo vivirá un tiempo de calma profunda y búsqueda de sentido. En los últimos meses del año, los nacidos bajo el Conejo se encontrarán motivados a explorar sus emociones y ordenar su vida personal. Actividades como la escritura, la lectura espiritual y los momentos de silencio serán esenciales para este proceso introspectivo.

2. Serpiente

Siendo el signo regente del año, la Serpiente está en plena expansión de su energía. Hacia el cierre del 2025, los que nacieron bajo este animal sentirán una creciente claridad para tomar decisiones importantes. Herramientas como la meditación, el yoga o la contemplación les ayudarán a acceder a esa madurez y equilibrio interno tan necesarios en esta etapa.

3. Cabra

La Cabra estará inmersa en un viaje emocional profundo. En los meses restantes de 2025, sentirá la urgencia de sanar viejas heridas y reconectar con su creatividad como vía de transformación interior. Actividades como la pintura, la música o terapias alternativas le servirán como catalizadores para esta búsqueda de paz interior. 

4. Búfalo (o Buey)

Aunque no siempre aparece en todas las listas, varios pronósticos indican que el Búfalo también será uno de los signos beneficiados este año. Con la energía estratégica de la Serpiente de Madera, quienes nacen bajo este signo podrán lograr grandes logros. La constancia y el enfoque les permitirán consolidar proyectos, al tiempo que también favorecen una mejora en los vínculos personales y familiares. Este será un periodo clave para cerrar etapas con sabiduría.

Temas Digital
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Cuánto tiempo se necesita para ponerse en forma? Esto dicen los expertos

¿Cuánto tiempo se necesita para ponerse en forma? Esto dicen los expertos

Santoral del 30 de agosto: qué santos y beatos que se celebran hoy

Santoral del 30 de agosto: qué santos y beatos que se celebran hoy

¿Qué santos se celebran este 31 de agosto?

¿Qué santos se celebran este 31 de agosto?

¿Los compañeros de trabajo pueden ser amigos? Un estudio en Argentina revela la respuesta

¿Los compañeros de trabajo pueden ser amigos? Un estudio en Argentina revela la respuesta

Santoral de hoy 6 de septiembre: ¿qué santos se celebran?

Santoral de hoy 6 de septiembre: ¿qué santos se celebran?

Lo más popular
La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?
1

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas
2

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas

Tucumán está de la cabeza
3

Tucumán está de la cabeza

Las 5 claves de la semana: Milei, un veto histórico y la esperanza de un triunfo bonaerense
4

Las 5 claves de la semana: Milei, un veto histórico y la esperanza de un triunfo bonaerense

A Los Pumas se les escapó el triunfo en la última jugada
5

A Los Pumas se les escapó el triunfo en la última jugada

Luis Juez le respondió al Gordo Dan tras el ataque a su hija: Así no se defiende la libertad
6

Luis Juez le respondió al "Gordo Dan" tras el ataque a su hija: "Así no se defiende la libertad"

Más Noticias
Luis Juez le respondió al Gordo Dan tras el ataque a su hija: Así no se defiende la libertad

Luis Juez le respondió al "Gordo Dan" tras el ataque a su hija: "Así no se defiende la libertad"

A Los Pumas se les escapó el triunfo en la última jugada

A Los Pumas se les escapó el triunfo en la última jugada

El tiempo en Tucumán: se espera un sábado mayormente nublado con una máxima de 21°C

El tiempo en Tucumán: se espera un sábado mayormente nublado con una máxima de 21°C

A qué edad vuelve la felicidad, tras su caída en la juventud, según la ciencia

A qué edad vuelve la felicidad, tras su caída en la juventud, según la ciencia

Santoral de hoy 6 de septiembre: ¿qué santos se celebran?

Santoral de hoy 6 de septiembre: ¿qué santos se celebran?

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?

Las 5 claves de la semana: Milei, un veto histórico y la esperanza de un triunfo bonaerense

Las 5 claves de la semana: Milei, un veto histórico y la esperanza de un triunfo bonaerense

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas

Comentarios