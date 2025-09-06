Cuatro signos del horóscopo chino cierran etapas y se abren a la sanación en lo que queda de 2025

En lo que resta del año 2025, bajo la influencia del Año de la Serpiente de Madera, cuatro signos del horóscopo chino transitarán un proceso significativo de cierre de ciclos y sanación emocional, según las predicciones más recientes.
1. Conejo
Este signo vivirá un tiempo de calma profunda y búsqueda de sentido. En los últimos meses del año, los nacidos bajo el Conejo se encontrarán motivados a explorar sus emociones y ordenar su vida personal. Actividades como la escritura, la lectura espiritual y los momentos de silencio serán esenciales para este proceso introspectivo.
2. Serpiente
Siendo el signo regente del año, la Serpiente está en plena expansión de su energía. Hacia el cierre del 2025, los que nacieron bajo este animal sentirán una creciente claridad para tomar decisiones importantes. Herramientas como la meditación, el yoga o la contemplación les ayudarán a acceder a esa madurez y equilibrio interno tan necesarios en esta etapa.
3. Cabra
La Cabra estará inmersa en un viaje emocional profundo. En los meses restantes de 2025, sentirá la urgencia de sanar viejas heridas y reconectar con su creatividad como vía de transformación interior. Actividades como la pintura, la música o terapias alternativas le servirán como catalizadores para esta búsqueda de paz interior.
4. Búfalo (o Buey)
Aunque no siempre aparece en todas las listas, varios pronósticos indican que el Búfalo también será uno de los signos beneficiados este año. Con la energía estratégica de la Serpiente de Madera, quienes nacen bajo este signo podrán lograr grandes logros. La constancia y el enfoque les permitirán consolidar proyectos, al tiempo que también favorecen una mejora en los vínculos personales y familiares. Este será un periodo clave para cerrar etapas con sabiduría.