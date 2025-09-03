Pelotas naranjas en edificios históricos: la curiosa campaña que busca revalorizar el patrimonio tucumano

Los tucumanos que en los últimos días pasaron por el Teatro San Martín, el Palacio de Tribunales o la Casa del Obispo Colombres, se sorprendieron al ver gigantes pelotas naranjas encastradas en sus fachadas. Lo mismo ocurrió en otros puntos emblemáticos como la Casa Azúcar y el Ente de Turismo. Lejos de tratarse de un misterio urbano, la intervención forma parte de “Foco”, una campaña lanzada en el marco del espacio DAR (Diseño Argentino). El objetivo: rescatar la mirada sobre el patrimonio arquitectónico local.