Peritaje balístico refuta que el disparo a Pablo Grillo siguiera el protocolo oficial

Un informe clave incorporado a la causa que investiga las graves lesiones sufridas por el fotógrafo Pablo Grillo descarta que el disparo realizado por el gendarme Héctor Guerrero se haya efectuado en las direcciones permitidas por el manual de uso de pistolas lanza gases. Según las pericias, el proyectil no fue disparado ni en un ángulo de 45 grados hacia arriba ni entre 30 y 45 grados hacia abajo, como establecen los protocolos oficiales.