Peritaje balístico refuta que el disparo a Pablo Grillo siguiera el protocolo oficial

El documento corresponde a la reconstrucción balística realizada el pasado 11 de agosto por la División Balística de la Policía de la Ciudad.

Un informe clave incorporado a la causa que investiga las graves lesiones sufridas por el fotógrafo Pablo Grillo descarta que el disparo realizado por el gendarme Héctor Guerrero se haya efectuado en las direcciones permitidas por el manual de uso de pistolas lanza gases. Según las pericias, el proyectil no fue disparado ni en un ángulo de 45 grados hacia arriba ni entre 30 y 45 grados hacia abajo, como establecen los protocolos oficiales.

Las conclusiones son contundentes: si el gendarme hubiera seguido las instrucciones del manual, el cartucho de gas lacrimógeno no habría impactado a Grillo de la forma en que lo hizo, consignó el diario "Ámbito".

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), querellante en la causa, recordó que la dirección del disparo fue un punto de fuerte controversia desde el inicio del caso. En aquel momento, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió públicamente a Guerrero y sostuvo que el agente había actuado "como indican los manuales".

Sin embargo, imágenes registradas en video mostraban al gendarme disparando en línea recta y a la altura de las personas, una modalidad expresamente prohibida por su alta peligrosidad y potencial letal.

En el marco de la investigación, la jueza María Servini citó a Héctor Guerrero a declarar en calidad de imputado para el próximo 17 de septiembre.

