De correr en la Fórmula 1 a terminar preso en Brasil: detuvieron a un ex compañero de Fernando Alonso

La madrugada del domingo, un control vehicular en la zona oeste de San Pablo terminó con el arresto de Tarso Marques, ex piloto de Fórmula 1 y primer compañero de Fernando Alonso en la categoría. El brasileño de 49 años fue interceptado al volante de un Lamborghini Gallardo sin matrícula, que además acumulaba una deuda superior a 1,3 millones de reales (unos U$S 7 millones) en concepto de impuestos y multas.