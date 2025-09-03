Secciones
De correr en la Fórmula 1 a terminar preso en Brasil: detuvieron a un ex compañero de Fernando Alonso

La Policía de San Pablo arrestó al brasileño Tarso Marques al volante de un Lamborghini con irregularidades legales y una deuda millonaria.

ESCÁNDALO EN BRASIL. A los 49 años, Tarso Marques quedó detenido tras ser acusado de manejar un auto con serias irregularidades.
Hace 3 Hs

La madrugada del domingo, un control vehicular en la zona oeste de San Pablo terminó con el arresto de Tarso Marques, ex piloto de Fórmula 1 y primer compañero de Fernando Alonso en la categoría. El brasileño de 49 años fue interceptado al volante de un Lamborghini Gallardo sin matrícula, que además acumulaba una deuda superior a 1,3 millones de reales (unos U$S 7 millones) en concepto de impuestos y multas.

Según el informe policial, Marques intentó colocar las patentes cuando advirtió la presencia de los agentes, pero no pudo acreditar la legalidad del vehículo ni justificar los pagos adeudados. La investigación también detectó restricciones legales y que la licencia del conductor estaba vencida desde 2013.

El ex corredor fue trasladado junto al auto al 14º Distrito Policial, donde quedó arrestado por los delitos de recepción de bienes robados y alteración de la identificación de un vehículo. El operativo se enmarca en los controles reforzados sobre autos de lujo que la Policía Militar paulista implementa para detectar casos de evasión fiscal, ocultamiento patrimonial o irregularidades en la importación.

AUTO INCAUTADO. El Lamborghini Gallardo que conducía Tarso Marques fue retenido en un control vehicular en San Pablo.

Aunque el comunicado oficial evitó mencionar el nombre del detenido y lo identificó apenas como alguien “conocido por haber participado en un sketch televisivo”, las imágenes difundidas por las autoridades coincidieron con el Lamborghini que el propio Marques había mostrado en redes sociales semanas atrás.

Una carrera marcada por la polémica

Nacido en Curitiba, Marques tuvo su momento de mayor exposición en 2001, cuando compartió equipo en Minardi con un joven Alonso. En total disputó 24 carreras en la F1, con dos novenos puestos en Brasil y Canadá, resultados destacados para una escudería habituada a los últimos lugares.

COMPAÑERO DE ALONSO. En 2001, el brasileño compartió equipo en Minardi con el hoy bicampeón del mundo.

Antes había corrido en la Fórmula 3 Sudamericana (donde compitió en Buenos Aires en 1993), la Fórmula 3000 y la CART. Luego prolongó su trayectoria en categorías locales como el Stock Car brasileño.

Su nombre también quedó ligado a la polémica: en 2011, la revista Warm Up reveló que había dado positivo en un control antidopaje por anabólicos, lo que derivó en una suspensión de dos años.

Fuera de las pistas, Marques mantuvo presencia en la televisión brasileña con apariciones en programas de TV Globo y como empresario del tuning, con una compañía dedicada a la personalización de autos y motos.

Hoy, su apellido vuelve a ocupar titulares, pero lejos de los circuitos: en los tribunales brasileños, donde deberá enfrentar una causa que podría ampliarse según lo que determine la investigación sobre el origen del vehículo y su situación patrimonial.

Comentarios