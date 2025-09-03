Secciones
DeportesMás deportes

Buen arranque de los tucumanos en el 58° Abierto del Norte de Golf

Cuatro golfistas del “Jardín de la República” se ubcian entre los seis primeros. Martín Contini, en los primeros nueve hoyos, acumula 30 golpes.

Buen arranque de los tucumanos en el 58° Abierto del Norte de Golf LA GACETA / ANALÍA JARAMILLO
Carlos Chirino
Por Carlos Chirino Hace 1 Hs

Los golfistas tucumanos están mostrando un buen nivel en el arranque de la edición 58 del Abierto del Norte de Golf para profesionales, que se disputará hasta el sábado en la cancha del Country del Jockey Club, ubicada en la zona de la avenida Presidente Perón, de Yerba Buena.

El primer día de competencia se inició a las 8 y se extenderá aproximadamente hasta las 18. Hasta el momento, la mayoría lleva jugado nueve hoyos, es decir la mitad de lo previsto para la jornada. Martín Contini marcha con 30 golpes, es decir que seis menos del par de la cancha, al igual que el bonaerense Andrés Gallegos.

Mariano Malmierca, César Costilla y el cordobés Horacio Carbonetti (h) comparten la tercera po´sición con 31 golpes. En el sexto lugar, con 32 goles, se ubica Nelson Ledesma. Es decir que en el arranque del certamen, cuatro golfistas del “Jardín de la República” se ubcian entre los seis primeros.

El pampeano Félix Córdoba, ganador de la edición anterior del Abierto del Norte, marcha en la octava posición, con 34 golpes.

Jorge Monroy, que el año pasado perdió el título en el desempate con Córdoba, se ubica en el puesto 18, con 36 golpes.

Temas TucumánJorge MonroyYerba BuenaJockey Club de TucumánNelson LedesmaMartín ContiniAbierto del Norte
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La tucumana Verónica “C-Cuatra” Ruiz conquistó nuevos títulos y alimenta su sueño mundialista

La tucumana Verónica “C-Cuatra” Ruiz conquistó nuevos títulos y alimenta su sueño mundialista

Se pone en marcha la 58° edición del Abierto del Norte

Se pone en marcha la 58° edición del Abierto del Norte

Lo más popular
La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones
1

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación
2

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias
3

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena
4

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena

“La dueña de casa sabe que esos perros son unos asesinos”: el dramático relato tras el ataque en Yerba Buena
5

“La dueña de casa sabe que esos perros son unos asesinos”: el dramático relato tras el ataque en Yerba Buena

La caída de Tucumán: el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia
6

"La caída de Tucumán": el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

Más Noticias
Franco Colapinto será reemplazado en Monza: Paul Aron tomará su lugar en la primera práctica libre

Franco Colapinto será reemplazado en Monza: Paul Aron tomará su lugar en la primera práctica libre

Ricardo Arriazu sobre la crisis cambiaria: “Si el dólar se escapa, se acabó todo”

Ricardo Arriazu sobre la crisis cambiaria: “Si el dólar se escapa, se acabó todo”

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

“La dueña de casa sabe que esos perros son unos asesinos”: el dramático relato tras el ataque en Yerba Buena

“La dueña de casa sabe que esos perros son unos asesinos”: el dramático relato tras el ataque en Yerba Buena

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones

Comentarios