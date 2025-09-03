Buen arranque de los tucumanos en el 58° Abierto del Norte de Golf

Los golfistas tucumanos están mostrando un buen nivel en el arranque de la edición 58 del Abierto del Norte de Golf para profesionales, que se disputará hasta el sábado en la cancha del Country del Jockey Club, ubicada en la zona de la avenida Presidente Perón, de Yerba Buena.
El primer día de competencia se inició a las 8 y se extenderá aproximadamente hasta las 18. Hasta el momento, la mayoría lleva jugado nueve hoyos, es decir la mitad de lo previsto para la jornada. Martín Contini marcha con 30 golpes, es decir que seis menos del par de la cancha, al igual que el bonaerense Andrés Gallegos.
Mariano Malmierca, César Costilla y el cordobés Horacio Carbonetti (h) comparten la tercera po´sición con 31 golpes. En el sexto lugar, con 32 goles, se ubica Nelson Ledesma. Es decir que en el arranque del certamen, cuatro golfistas del “Jardín de la República” se ubcian entre los seis primeros.
El pampeano Félix Córdoba, ganador de la edición anterior del Abierto del Norte, marcha en la octava posición, con 34 golpes.
Jorge Monroy, que el año pasado perdió el título en el desempate con Córdoba, se ubica en el puesto 18, con 36 golpes.