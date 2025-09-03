Buen arranque de los tucumanos en el 58° Abierto del Norte de Golf

El primer día de competencia se inició a las 8 y se extenderá aproximadamente hasta las 18. Hasta el momento, la mayoría lleva jugado nueve hoyos, es decir la mitad de lo previsto para la jornada. Martín Contini marcha con 30 golpes, es decir que seis menos del par de la cancha, al igual que el bonaerense Andrés Gallegos.