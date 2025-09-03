Secciones
DeportesFútbol

José Castelau, el arquero de 16 años del Real Madrid que se entrenó con la Selección

El juvenil nacido en Getafe, hijo de padres argentinos y figura de la Sub 17, sorprendió al compartir práctica con "Dibu" Martínez, Rulli y Benítez en la previa al duelo con Venezuela por Eliminatorias.

José Castelau junto al equipo de arqueros de la Selección. José Castelau junto al equipo de arqueros de la Selección.
Hace 33 Min

La Selección sigue con su preparación para el próximo partido de Eliminatorias Sudamericanas frente a Venezuela, y en la práctica de arqueros hubo una sorpresa: junto a Emiliano “Dibu” Martínez, Gerónimo Rulli y Walter Benítez se entrenó José Castelau, un joven de apenas 16 años.

José Alberto Castelau de Roa nació el 13 de enero de 2009 en Getafe, España, aunque tiene nacionalidad argentina. Es jugador de las juveniles del Real Madrid, donde en Valdebebas lo consideran un proyecto de gran proyección. Su nombre ya había estado en el radar de la "Albiceleste" gracias a Diego Placente, que lo convocó en reiteradas ocasiones para la Sub 17.

Castelau integró el plantel que se consagró campeón del Torneo de L’Alcudia, disputado en junio. Además, se perfila como una de las alternativas pensando tanto en el Mundial Sub 20 de Chile, que se jugará entre septiembre y octubre de este año, como en el Mundial Sub 17 de Qatar, previsto para noviembre. Sin embargo, Placente lo dejó afuera de la última prelista del Sub 20 que trabajará en un microciclo previo a la Copa del Mundo de la categoría.

José Castelau. José Castelau.

Aun así, su presente lo pone en un lugar privilegiado: compartir entrenamientos con los arqueros de la Selección mayor. Según trascendió, fue un pedido expreso del cuerpo técnico para sumarlo como sparring y empezar a foguearlo de cara al futuro.

Más allá de sus raíces argentinas, Castelau también estuvo en la órbita de España. El año pasado jugó un amistoso Sub 17 con la Roja frente a Italia, pero tras recibir la convocatoria de Placente eligió la camiseta albiceleste. “Desde entonces se mantiene firme con Argentina”, destacan en el entorno del jugador.

Con apenas 16 años, José Castelau empieza a hacerse un nombre propio. Entrenar junto al "Dibu" Martínez no es un hecho menor, y es también un símbolo: la Selección apuesta a darle espacio al talento joven para seguir asegurando el futuro bajo los tres palos.

Temas Selección Argentina de fútbolReal MadridEzeiza
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Lionel Scaloni no ocultó su fastidio por la posible fecha de la Finalissima

Lionel Scaloni no ocultó su fastidio por la posible fecha de la Finalissima

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

Ni multa ni reducción de aforo: la particular sanción de la FIFA a la Selección Argentina

Ni multa ni reducción de aforo: la particular sanción de la FIFA a la Selección Argentina

Lionel Messi, cada vez más cerca de su adiós: en Ezeiza la ilusión quedó a medias

Lionel Messi, cada vez más cerca de su adiós: en Ezeiza la ilusión quedó a medias

La Selección Argentina se prepara para recibir a Venezuela

La Selección Argentina se prepara para recibir a Venezuela

Lo más popular
La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones
1

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación
2

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias
3

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena
4

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena

“La dueña de casa sabe que esos perros son unos asesinos”: el dramático relato tras el ataque en Yerba Buena
5

“La dueña de casa sabe que esos perros son unos asesinos”: el dramático relato tras el ataque en Yerba Buena

La caída de Tucumán: el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia
6

"La caída de Tucumán": el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

Más Noticias
Franco Colapinto será reemplazado en Monza: Paul Aron tomará su lugar en la primera práctica libre

Franco Colapinto será reemplazado en Monza: Paul Aron tomará su lugar en la primera práctica libre

Ricardo Arriazu sobre la crisis cambiaria: “Si el dólar se escapa, se acabó todo”

Ricardo Arriazu sobre la crisis cambiaria: “Si el dólar se escapa, se acabó todo”

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

“La dueña de casa sabe que esos perros son unos asesinos”: el dramático relato tras el ataque en Yerba Buena

“La dueña de casa sabe que esos perros son unos asesinos”: el dramático relato tras el ataque en Yerba Buena

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones

Comentarios