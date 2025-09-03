José Castelau, el arquero de 16 años del Real Madrid que se entrenó con la Selección

Castelau integró el plantel que se consagró campeón del Torneo de L’Alcudia, disputado en junio. Además, se perfila como una de las alternativas pensando tanto en el Mundial Sub 20 de Chile, que se jugará entre septiembre y octubre de este año, como en el Mundial Sub 17 de Qatar, previsto para noviembre. Sin embargo, Placente lo dejó afuera de la última prelista del Sub 20 que trabajará en un microciclo previo a la Copa del Mundo de la categoría.