José Castelau, el arquero de 16 años del Real Madrid que se entrenó con la Selección

La Selección sigue con su preparación para el próximo partido de Eliminatorias Sudamericanas frente a Venezuela, y en la práctica de arqueros hubo una sorpresa: junto a Emiliano “Dibu” Martínez, Gerónimo Rulli y Walter Benítez se entrenó José Castelau, un joven de apenas 16 años.
José Alberto Castelau de Roa nació el 13 de enero de 2009 en Getafe, España, aunque tiene nacionalidad argentina. Es jugador de las juveniles del Real Madrid, donde en Valdebebas lo consideran un proyecto de gran proyección. Su nombre ya había estado en el radar de la "Albiceleste" gracias a Diego Placente, que lo convocó en reiteradas ocasiones para la Sub 17.
Castelau integró el plantel que se consagró campeón del Torneo de L’Alcudia, disputado en junio. Además, se perfila como una de las alternativas pensando tanto en el Mundial Sub 20 de Chile, que se jugará entre septiembre y octubre de este año, como en el Mundial Sub 17 de Qatar, previsto para noviembre. Sin embargo, Placente lo dejó afuera de la última prelista del Sub 20 que trabajará en un microciclo previo a la Copa del Mundo de la categoría.
Aun así, su presente lo pone en un lugar privilegiado: compartir entrenamientos con los arqueros de la Selección mayor. Según trascendió, fue un pedido expreso del cuerpo técnico para sumarlo como sparring y empezar a foguearlo de cara al futuro.
Más allá de sus raíces argentinas, Castelau también estuvo en la órbita de España. El año pasado jugó un amistoso Sub 17 con la Roja frente a Italia, pero tras recibir la convocatoria de Placente eligió la camiseta albiceleste. “Desde entonces se mantiene firme con Argentina”, destacan en el entorno del jugador.
Con apenas 16 años, José Castelau empieza a hacerse un nombre propio. Entrenar junto al "Dibu" Martínez no es un hecho menor, y es también un símbolo: la Selección apuesta a darle espacio al talento joven para seguir asegurando el futuro bajo los tres palos.