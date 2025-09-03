¿Quién es Rayane Messi, el joven que ilusiona a la selección francesa?

Rayane Messi Tanfouri tiene apenas 18 años y ya carga con un apellido que genera titulares. Nació en mayo de 2007 en Sèvres, a las afueras de París, y es hijo de padres cameruneses y tunecinos. Aunque comparte apellido con Lionel Messi, no existe parentesco: “Tener ese nombre es especial. Respeto todo lo que ha hecho Lionel Messi, ahora me toca a mí escribir mi historia. Cada uno tiene su propio camino”, declaró en 2024 al medio francés DNA.
Su posición natural es extremo izquierdo, aunque es diestro. Formado en la prestigiosa academia de Clairefontaine, dio sus primeros pasos en el Dijon, donde a los 16 años firmó contrato y se convirtió en el jugador más joven en debutar y marcar un gol con el club. Más tarde fue cedido al Racing de Estrasburgo, que terminó comprando su pase.
Con el equipo B del Racing jugó nueve partidos sin convertir, pero su gran aparición se produjo en la Copa de Francia 2025. En la sexta ronda frente a ES Thaon marcó dos goles en seis minutos: uno de cabeza y otro con una definición sutil. Aquella actuación lo instaló en el radar del fútbol francés.
En selecciones juveniles, Rayane vistió la camiseta de Francia desde la Sub16 hasta la Sub19, con un total de 28 partidos y nueve goles. En octubre de 2024 debutó con la Sub19, donde acumula cinco encuentros y un tanto, en plena clasificación rumbo a la Eurocopa Sub19 de 2026.
Reconocido por The Guardian como uno de los 60 talentos mundiales de la categoría 2007, recientemente fue cedido al Pau FC, de la Ligue 2, hasta 2026. Su pase aún pertenece a Racing de Estrasburgo y está a la espera de su debut en el nuevo club.