¿Quién es Rayane Messi, el joven que ilusiona a la selección francesa?

Rayane Messi Tanfouri tiene apenas 18 años y ya carga con un apellido que genera titulares. Nació en mayo de 2007 en Sèvres, a las afueras de París, y es hijo de padres cameruneses y tunecinos. Aunque comparte apellido con Lionel Messi, no existe parentesco: “Tener ese nombre es especial. Respeto todo lo que ha hecho Lionel Messi, ahora me toca a mí escribir mi historia. Cada uno tiene su propio camino”, declaró en 2024 al medio francés DNA.