Guillermo Francos: "Estamos seguros de que vamos a hacer una buena elección en Tucumán"

Córdoba fue el punto de encuentro entre los principales referentes de la industria nacional y Guillermo Francos, por lo que el funcionario nacional valoró el diálogo entre las partes. “Ha sido un evento muy importante en Día de la Industria, donde tanto el presidente de la Unión Industrial de Córdoba como el presidente de la Unión Industrial Nacional han planteado su visión de la situación en la que se encuentra el país”, expresó.