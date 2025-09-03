Afirman que EEUU le puso pausa al acuerdo para que los argentinos puedan viajar sin visa

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos habría suspendido temporalmente el acuerdo que permitiría a ciudadanos argentinos viajar sin visa, según información publicada por el medio Axios.
El acuerdo había sido anunciado conjuntamente por el Gobierno argentino y la embajada estadounidense en Buenos Aires el 28 de julio, tras una reunión entre la secretaria de Seguridad estadounidense, Kristi Noem, y funcionarios de Javier Milei.
Se trata de la inclusión en el Programa Visa Waiver, que permite a ciudadanos de países miembros ingresar a Estados Unidos por turismo o negocios por un período máximo de 90 días sin necesidad de visa.
¿Marcha atrás?
Según Axios, el secretario de Estado Marco Rubio habría decidido suspender una segunda reunión programada en Washington, lo que sorprendió a la comitiva argentina, encabezada por el director de la ARCA, Juan Pazo, mientras se dirigía a Estados Unidos. La comitiva permaneció dos días en Miami antes de regresar a Argentina sin concretar el acuerdo.
El medio fundado en 2016 por ex periodistas de The Politico reportó que la preocupación de Rubio surgió a raíz de un escándalo de corrupción que involucra al Presidente, relacionado con la filtración de audios atribuidos a Diego Spagnuolo y a Karina Milei.
Un alto funcionario de la administración Trump, citado por Axios, expresó que las denuncias de corrupción no fueron bien recibidas en la Casa Blanca, calificándolas de "vergonzosas".
Consultada por Axios, la oficina de prensa de Milei evitó hacer comentarios, con el argumento de que no discuten detalles de conversaciones diplomáticas privadas.