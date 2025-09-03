Secciones
Política

Afirman que EEUU le puso pausa al acuerdo para que los argentinos puedan viajar sin visa

Según un medio norteamericano, el secretario de Estado Marco Rubio habría decidido suspender una segunda reunión programada en Washington.

EN LA CASA ROSADA. El presidente Javier Milei recibió a la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, en su despacho en Casa Rosada. De la reunión participaron también la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el canciller, Gerardo Werthein. EN LA CASA ROSADA. El presidente Javier Milei recibió a la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, en su despacho en Casa Rosada. De la reunión participaron también la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el canciller, Gerardo Werthein. IMAGEN TOMADA DE LA NACIÓN
Hace 1 Hs

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos habría suspendido temporalmente el acuerdo que permitiría a ciudadanos argentinos viajar sin visa, según información publicada por el medio Axios. 

El acuerdo había sido anunciado conjuntamente por el Gobierno argentino y la embajada estadounidense en Buenos Aires el 28 de julio, tras una reunión entre la secretaria de Seguridad estadounidense, Kristi Noem, y funcionarios de Javier Milei.

Se trata de la inclusión en el Programa Visa Waiver, que permite a ciudadanos de países miembros ingresar a Estados Unidos por turismo o negocios por un período máximo de 90 días sin necesidad de visa.

¿Marcha atrás?

Según Axios, el secretario de Estado Marco Rubio habría decidido suspender una segunda reunión programada en Washington, lo que sorprendió a la comitiva argentina, encabezada por el director de la ARCA, Juan Pazo, mientras se dirigía a Estados Unidos. La comitiva permaneció dos días en Miami antes de regresar a Argentina sin concretar el acuerdo.

El medio fundado en 2016 por ex periodistas de The Politico reportó que la preocupación de Rubio surgió a raíz de un escándalo de corrupción que involucra al Presidente, relacionado con la filtración de audios atribuidos a Diego Spagnuolo y a Karina Milei.

Un alto funcionario de la administración Trump, citado por Axios, expresó que las denuncias de corrupción no fueron bien recibidas en la Casa Blanca, calificándolas de "vergonzosas". 

Consultada por Axios, la oficina de prensa de Milei evitó hacer comentarios, con el argumento de que no discuten detalles de conversaciones diplomáticas privadas.

Temas Buenos AiresCasa RosadaDonald TrumpEstados UnidosJavier MileiKarina MileiMarco RubioDiego Spagnuolo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Exención de visa: Argentina dio el primer paso para volver al programa estadounidense

Exención de visa: Argentina dio el primer paso para volver al programa estadounidense

El caso de los audios: Maximiliano Pullaro cuestionó al Gobierno y pidió que “aclare las denuncias”

El caso de los audios: Maximiliano Pullaro cuestionó al Gobierno y pidió que “aclare las denuncias”

José Luis Espert se distancia de Spagnuolo: “Vamos a ver cómo lo prueba ante el juez”

José Luis Espert se distancia de Spagnuolo: “Vamos a ver cómo lo prueba ante el juez”

Alberto Fernández reapareció y criticó al Gobierno: No pedí que allanaran a ningún periodista

Alberto Fernández reapareció y criticó al Gobierno: "No pedí que allanaran a ningún periodista"

Javier Milei habló sobre las presuntas coimas en la ANDIS: “Todo lo que dice Spagnuolo es mentira”

Javier Milei habló sobre las presuntas coimas en la ANDIS: “Todo lo que dice Spagnuolo es mentira”

Lo más popular
La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones
1

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación
2

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena
3

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias
4

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias

Los platos rotos del freno en la economía
5

Los platos rotos del freno en la economía

Del auxilio al dólar al costo político: qué anticipa la intervención del Gobierno en la previa de octubre
6

Del auxilio al dólar al costo político: qué anticipa la intervención del Gobierno en la previa de octubre

Más Noticias
Del auxilio al dólar al costo político: qué anticipa la intervención del Gobierno en la previa de octubre

Del auxilio al dólar al costo político: qué anticipa la intervención del Gobierno en la previa de octubre

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias

Qué hace y cuánto cobra un diputado de la Nación según el último dato oficial

Qué hace y cuánto cobra un diputado de la Nación según el último dato oficial

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

Audios: tres pedidos de interpelación por presuntas coimas en Discapacidad avanzan en Diputados

Audios: tres pedidos de interpelación por presuntas coimas en Discapacidad avanzan en Diputados

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena

Analizan el celular del sospechoso de usar influencias en la Justicia Federal

Analizan el celular del sospechoso de usar influencias en la Justicia Federal

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones

Comentarios