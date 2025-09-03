¿Qué se vota en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre? Consultá el padrón

El calendario de las elecciones 2025 en la provincia de Buenos Aires marca una fecha clave: el 7 de septiembre se celebrarán las elecciones provinciales, en las que más de 14 millones de bonaerenses elegirán a sus representantes en el Poder Legislativo y en distintos cuerpos municipales.
De acuerdo con lo establecido, en esta jornada se renovarán 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes, además de 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes. A la par, en varios distritos también se definirán las bancas de concejales y los cargos de consejeros escolares.
¿Por qué se desdoblaron las elecciones bonaerenses?
El gobierno bonaerense resolvió separar los comicios locales de las elecciones nacionales. Así, las elecciones provinciales se llevarán a cabo el 7 de septiembre, mientras que el 26 de octubre los ciudadanos deberán volver a las urnas para las legislativas nacionales. En esa segunda instancia, se pondrán en juego 24 bancas del Senado de la Nación y 127 escaños en la Cámara de Diputados.
Sobre la decisión de dividir el calendario, desde la Legislatura se destacó que “el desdoblamiento de las elecciones permite a la provincia centrarse en los asuntos locales y asegurar una representación más precisa de los intereses bonaerenses en el Poder Legislativo provincial”.
Eliminación de las PASO
Tras una reforma reciente, la legislatura bonaerense eliminó las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Esto implica que las listas de candidatos ya quedaron definidas y serán las que se enfrenten directamente en las urnas.
La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires informó que recibió las nóminas correspondientes y que un total de nueve frentes competirán el 7 de septiembre por las bancas de senadores y diputados provinciales.
Con el cierre de listas y la confirmación de los espacios en carrera, la cuenta regresiva ya comenzó para unos comicios que resultarán decisivos en la configuración política de la provincia más poblada del país.