¿Qué se vota en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre? Consultá el padrón

Más de 14 millones de personas están habilitadas para participar de los comicios.

El calendario de las elecciones 2025 en la provincia de Buenos Aires marca una fecha clave: el 7 de septiembre se celebrarán las elecciones provinciales, en las que más de 14 millones de bonaerenses elegirán a sus representantes en el Poder Legislativo y en distintos cuerpos municipales.

De acuerdo con lo establecido, en esta jornada se renovarán 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes, además de 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes. A la par, en varios distritos también se definirán las bancas de concejales y los cargos de consejeros escolares.

¿Por qué se desdoblaron las elecciones bonaerenses?

El gobierno bonaerense resolvió separar los comicios locales de las elecciones nacionales. Así, las elecciones provinciales se llevarán a cabo el 7 de septiembre, mientras que el 26 de octubre los ciudadanos deberán volver a las urnas para las legislativas nacionales. En esa segunda instancia, se pondrán en juego 24 bancas del Senado de la Nación y 127 escaños en la Cámara de Diputados.

Sobre la decisión de dividir el calendario, desde la Legislatura se destacó que “el desdoblamiento de las elecciones permite a la provincia centrarse en los asuntos locales y asegurar una representación más precisa de los intereses bonaerenses en el Poder Legislativo provincial”.

Eliminación de las PASO 

Tras una reforma reciente, la legislatura bonaerense eliminó las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Esto implica que las listas de candidatos ya quedaron definidas y serán las que se enfrenten directamente en las urnas.

La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires informó que recibió las nóminas correspondientes y que un total de nueve frentes competirán el 7 de septiembre por las bancas de senadores y diputados provinciales.

 Con el cierre de listas y la confirmación de los espacios en carrera, la cuenta regresiva ya comenzó para unos comicios que resultarán decisivos en la configuración política de la provincia más poblada del país.

¿Dónde voto? Consultá los padrones para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre

