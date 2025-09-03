¿Qué se vota en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre? Consultá el padrón

¿Por qué se desdoblaron las elecciones bonaerenses?

El gobierno bonaerense resolvió separar los comicios locales de las elecciones nacionales. Así, las elecciones provinciales se llevarán a cabo el 7 de septiembre, mientras que el 26 de octubre los ciudadanos deberán volver a las urnas para las legislativas nacionales. En esa segunda instancia, se pondrán en juego 24 bancas del Senado de la Nación y 127 escaños en la Cámara de Diputados.