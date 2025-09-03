Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

El último partido de la Selección Argentina como local por las Eliminatorias Sudamericanas marcará además la despedida de Lionel Messi del Monumental, por lo que se espera una jornada colmada de emociones. El rival será Venezuela, que sueña con acceder al Repechaje para la próxima Copa del Mundo 2026.
Mientras Lionel Scaloni comienza el recambio generacional pensando en el próximo Mundial, todos los ojos estarán sobre la figura de Messi, que transita sus últimos juegos con la celeste y blanca.
Con todos esos condimentos, desde la AFA confirmaron un show musical para la previa y algunas sorpresas en el que puede convertirse en "el último baile" de Messi junto a los suyos.
Agenda de TV de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas
Eliminatorias Sudamericanas
20.30: Argentina-Venezuela (Telefe / TyC Sports)
20.30: Colombia-Bolivia (DSports)
20.30: Paraguay-Ecuador (DSports 2)
20.30: Uruguay-Perú (DSports)
21.30: Brasil-Chile (TyC Sports)