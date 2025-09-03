Secciones
Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

El programa completo de la fecha 17.

DESPEDIDA. Lionel Messi vestirá hoy por última vez la camiseta de la Selección en el Monumental en un partido por Eliminatorias. DESPEDIDA. Lionel Messi vestirá hoy por última vez la camiseta de la Selección en el Monumental en un partido por Eliminatorias. FOTO TOMADA DE X.COM/ARGENTINA
Hace 1 Hs

El último partido de la Selección Argentina como local por las Eliminatorias Sudamericanas marcará además la despedida de Lionel Messi del Monumental, por lo que se espera una jornada colmada de emociones. El rival será Venezuela, que sueña con acceder al Repechaje para la próxima Copa del Mundo 2026.

Mientras Lionel Scaloni comienza el recambio generacional pensando en el próximo Mundial, todos los ojos estarán sobre la figura de Messi, que transita sus últimos juegos con la celeste y blanca.

Con todos esos condimentos, desde la AFA confirmaron un show musical para la previa y algunas sorpresas en el que puede convertirse en "el último baile" de Messi junto a los suyos. 

Agenda de TV de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas

Eliminatorias Sudamericanas

20.30: Argentina-Venezuela (Telefe / TyC Sports)

20.30: Colombia-Bolivia (DSports)

20.30: Paraguay-Ecuador (DSports 2)

20.30: Uruguay-Perú (DSports)

21.30: Brasil-Chile (TyC Sports)

Posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Temas Selección Argentina de fútbolEliminatorias 2026
