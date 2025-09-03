Estas son las tres frases típicas que usan los estafadores por celular, según especialistas

Las estafas telefónicas evolucionan de manera constante, y una de las modalidades más recientes es el Robocalling, que consiste en llamadas automatizadas o de personas que simulan ser representantes de instituciones legítimas para obtener información personal o financiera. Para estar prevenidos y evitar caer en este tipo de fraudes, es crucial conocer las señales que indican un posible intento de estafa.