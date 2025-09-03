Messi sorprendió a todos en el teatro: fue a ver “Rocky”, la obra de Nico Vázquez

Anoche, la convulsionada calle Corrientes, en Buenos Aires, tuvo más movimiento de lo usual. El vibrante teatro Lola Membrives donde Nicolás Vázquez se vestía en las pieles de “Rocky”, se llenó de fanáticos incrédulos ante un invitado especial: el mejor jugador del mundo, Lionel Messi .

Lionel Messi enloqueció "la avenida que nunca duerme" al concurrir a la obra de su amigo Nicolás Vázquez antes de su cita con Venezuela, este jueves, en el marco de las eliminatorias para el Mundial de 2026. El campeón del mundo, que arribó a Buenos Aires este lunes, aprovechó los días previos, y pasó por el teatro a disfrutar de Rocky, cumpliendo la promesa que le había hecho al protagonista en el pasado.

Luego de unas semanas de emociones revueltas, Nico Vázquez volvió a la programación habitual, tras la conmoción que había generado su divorcio de Gimena Accardi y los rumores de infidelidad. Y con una actitud visiblemente más alegre, recibió a su íntimo amigo en la función que él dirige y protagoniza.

Como quien asiste un día de semana al teatro, el capitán de la Selección Argentina ingresó al local rodeado de una multitud de espectadores ya avisados de la llegada del astro. Las autoridades habían desplegado un operativo de vallas y ovacionado por sus seguidores, Messi entró envuelto entre sonrisas y saludos, mientras la gente se limitaba a gritar su nombre y repetir una y otra vez, "Dale campeón".

Ese mismo martes y a horas del duelo en el estadio Monumental, Messi había estado practicando bajo un clima inestable, fresco y con algunas lluvias intermitentes bajo las órdenes de Lionel Scaloni. Luego hizo un lugar en su agenda para disfrutar de una noche más cultural, junto con su mamá Celia, su papá Jorge, sus dos hermanos -Matías y Rodrigo- y todos sus sobrinos.

La presencia de Messi, sin embargo, al interior del Lola Membrives, se mantuvo inadvertida solo hasta al final de la función, cuando espectadores y hasta el mismo elenco se enteró. Al término de la obra, el protagonista de Rocky le cedió el escenario a su invitado de honor.

El intercambio resultó en uno de los momentos más virales de la noche. En el corto publicado por el humorista Miltron Ré, el actor, conmovido, le dedicó unas palabras a su gran amigo. “Gracias por estar acá. Decime qué te pareció que es importante. Y yo me muero. Que me hables vos, que me des una devolución vos... Siempre yo te doy una devolución de los partidos, ‘cómo viste el mediocampo’”, señaló, entre risas.

Messi, sin faltar a la emoción del momento e impulsado por los reiterados gritos aclamando por él, declaró: “Buenas noches. Fue espectacular, son unos fenómenos todos. Es una noche muy especial. Toda mi familia, que siempre está en Rosario, ahora está en Buenos Aires. Te había prometido que iba a venir y por suerte pude. Nos hiciste disfrutar, la pasamos muy bien. Fue un placer haber compartido esta noche con todos ustedes”.

Después de la obra, Messi asistió al camarín de Vázquez, donde ambos conversaron a solas durante varios minutos. Luego se retiró acompañado por el actor, mientras que en la puerta del teatro la gente se había multiplicado. El jugador caminó entre medio de las vallas saludando al público que no paraba con los cánticos, aplausos y los flashes que inmortalizaban la insospechada escena. Antes de subirse a la camioneta que lo transportaba de regreso, el astro se despidió de su amigo con un afectuoso abrazo.​