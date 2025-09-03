Secciones
SociedadActualidad

Los cinco electrodomésticos muy usados que pueden ocasionar incendios en el hogar

Es crucial mantener la instalación eléctrica protegida y realizar un buen mantenimiento para prevenir recalentamientos y fallas.

Los cortocircuitos son los principales factores de riesgo con los aparatos Los cortocircuitos son los principales factores de riesgo con los aparatos
Hace 4 Hs

Los especialistas en electricidad aseguran que varios de los electrodomésticos que están en las casas pueden causar un incendio si no se utilizan de acuerdo al manual de usuario. También es importante tener una instalación eléctrica protegida con llaves térmicas y disyuntor. No obstante, un recalentamiento por falta de cuidado o mantenimiento puede darse en cualquier momento.

Cuál es el pequeño electrodoméstico que siempre se debe desenchufar después de usarlo

Cuál es el pequeño electrodoméstico que siempre se debe desenchufar después de usarlo

Aunque la mayoría de los dispositivos eléctricos están diseñados bajo estrictas normas de seguridad, varios factores pueden contribuir a su mal funcionamiento. Para evitar problemas extremos como incendios, a continuación te presentamos todo lo que debes hacer para cuidar tu hogar.

Entre estos factores se incluyen el mal uso, el mantenimiento deficiente y la falta de precaución en su manejo. La antigüedad o el mal estado de la red eléctrica también juegan un papel fundamental, debido a que pueden provocar cortocircuitos que resulten en incendios o explosiones.

Cuáles son los electrodomésticos que pueden ocasionar incendios

En el hogar, algunos electrodomésticos presentan un mayor riesgo de incendio debido a su diseño, uso intensivo y la necesidad de un mantenimiento regular. 

Además de la tostadora, entre los aparatos con mayor propensión a generar incendios, los secadores de ropa destacan como un peligro significativo, especialmente cuando los filtros de pelusa no se limpian con la frecuencia necesaria, lo que puede causar una acumulación peligrosa de residuos inflamables.

Las estufas y los hornos también figuran en la lista de aparatos con un riesgo considerable. Estos electrodomésticos pueden convertirse en una amenaza si se dejan desatendidos, si se produce un derrame de líquidos inflamables, o si no se mantienen en condiciones óptimas de limpieza. La grasa acumulada y otros restos pueden actuar como combustible en un incendio.

Otro electrodoméstico que requiere precaución es la plancha. Dejar una plancha encendida sin supervisión o colocarla sobre superficies inflamables puede rápidamente convertirse en un escenario peligroso. La negligencia en el uso de estos aparatos es una de las principales causas de incidentes en el hogar.

Para mitigar el riesgo de incendios causados por estos electrodomésticos, es esencial mantenerlos limpios y libres de residuos que puedan propiciar un accidente. Además, es crucial que los usuarios revisen regularmente el estado de cables, enchufes y conexiones, asegurándose de que no presenten signos de desgaste o daños que podrían aumentar el riesgo de un incendio.

Por qué los electrodomésticos pueden causar un incendio

- Sobrecarga eléctrica

- Muchos incendios comienzan por sobrecarga en el sistema eléctrico del electrodoméstico.

- Fallas en componentes

- Los defectos de fábrica o el desgaste de componentes con el tiempo pueden causar cortocircuitos o sobrecalentamiento.

- Mantenimiento inadecuado

- La falta de mantenimiento, como la limpieza de filtros o ventilaciones, puede provocar acumulación de materiales inflamables.

- Uso inadecuado

- Dejar electrodomésticos encendidos sin supervisión o utilizarlos de manera incorrecta aumenta el riesgo de incendios.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El Gobierno amplió la lista de electrodomésticos que se pueden financiar con el Banco Nación

El Gobierno amplió la lista de electrodomésticos que se pueden financiar con el Banco Nación

Cuáles son los artefactos que nunca debemos enchufar en una zapatilla eléctrica

Cuáles son los artefactos que nunca debemos enchufar en una zapatilla eléctrica

Cómo comprar en CourierTDF: electrodomésticos a menor costo desde Tierra del Fuego

Cómo comprar en CourierTDF: electrodomésticos a menor costo desde Tierra del Fuego

Tierra del Fuego implementó un sistema de venta directa: cómo conseguir celulares y televisores a precios bajos

Tierra del Fuego implementó un sistema de venta directa: cómo conseguir celulares y televisores a precios bajos

Lo más popular
La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones
1

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación
2

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena
3

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias
4

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias

Los platos rotos del freno en la economía
5

Los platos rotos del freno en la economía

Del auxilio al dólar al costo político: qué anticipa la intervención del Gobierno en la previa de octubre
6

Del auxilio al dólar al costo político: qué anticipa la intervención del Gobierno en la previa de octubre

Más Noticias
Alerta por tormentas, vientos fuertes y granizo: ¿cuáles son las provincias en riesgo?

Alerta por tormentas, vientos fuertes y granizo: ¿cuáles son las provincias en riesgo?

Cómo dejar de recibir llamadas de números desconocidos de forma fácil y rápida

Cómo dejar de recibir llamadas de números desconocidos de forma fácil y rápida

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones

La delegada comunal de Las Cejas, a LA GACETA: “No tengo nada que esconder; estoy a disposición de la Justicia”

La delegada comunal de Las Cejas, a LA GACETA: “No tengo nada que esconder; estoy a disposición de la Justicia”

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand a sus 98 años

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand a sus 98 años

Horóscopo chino: cómo será septiembre 2025 para cada signo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: cómo será septiembre 2025 para cada signo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: septiembre será un gran momento laboral para estos signos

Horóscopo chino: septiembre será un gran momento laboral para estos signos

Comentarios