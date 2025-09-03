Secciones
Cómo dejar de recibir llamadas de números desconocidos de forma fácil y rápida

Conocé la manera de filtrar los números spam para silenciarlos o bloquearlos y evitar así evitar posibles estafa.

Recibir llamadas de números desconocidos puede ser molesto y propicio a ser víctima de estafas. Para atacar esta práctica, existen métodos sencillos y efectivos para evitar estas interrupciones no deseadas.

Google explica que para dejar de recibir llamadas de números desconocidos o spam es necesario utilizar el identificador de llamadas en teléfonos que tengan Android 6.0. Esto permitirá tener una notificación en caso de que sea un posible spam y para los contactos que no estén agendados. De esta manera, se pueden bloquear los números desconocidos o no atender.

Por su parte, Apple recomienda la opción “silenciar números desconocidos”, disponible en iOS 13 y versiones posteriores, donde se bloquea de manera automática las llamadas de números con los que nunca tuviste contacto y que no están en tu lista. Se envían al buzón de voz y aparecen en la lista de llamadas recientes.

Cómo desactivar o activar el identificador de llamada y protección contra spam en Android

Activado por defecto; se puede desactivar desde la app de Teléfono.

Para bloquear llamadas de spam, activa “Filtrar llamadas de spam”.

Cómo activar “Silenciar números desconocidos” en iOS

Abre la app de Ajustes en tu iPhone.

Desplázate hacia abajo y selecciona “Teléfono”.

Toca “Silenciar números desconocidos”.

Activa la opción “Silenciar números desconocidos” deslizando el interruptor hacia la derecha.

