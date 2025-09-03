Jaldo inauguró una escuela de nivel inicial en La Florida

El gobernador, Osvaldo Jaldo, inauguró la escuela de Nivel Inicial Juan Bautista Bascary en la localidad de La Florida, al este tucumano. El establecimiento cuenta con seis aulas, cocinas, sanitarios y patios cubiertos que brindarán mejores condiciones a los 135 niños que asisten en doble turno.
Además, se dejó habilitado un centro tecnológico equipado con más de veinte computadoras, destinado a la capacitación de empleados comunales y de la comunidad en general, en articulación con instituciones educativas y organizaciones sociales.
“La verdad que nosotros seguimos priorizando la gestión de gobierno aún en estos momentos electorales que vive la Argentina, que gracias a dios hay democracia y que el pueblo, tanto de la Argentina, incluido Tucumán, puede elegir a sus representantes. En ese sentido, hoy hemos venido a esta hermosa localidad de Florida y Luisiana, hemos venido a acompañarlo a este gran comisionado comunal como es Chicho Soria", indicó.
El mandatario remarcó la importancia de la infraestructura inaugurada: “esta escuela de nivel inicial viene a cumplir un sueño de mucha gente de Florida que manda a sus chicos, que son los más pequeños, que son los de tres años que están dando sus primeros pasos en materia de educación, darle las condiciones edilicias que no solo ellos se merecen, sino que también que las normas los exigen para los niños de esta edad”.