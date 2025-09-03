Jaldo inauguró una escuela de nivel inicial en La Florida

El mandatario remarcó la importancia de la infraestructura inaugurada: “esta escuela de nivel inicial viene a cumplir un sueño de mucha gente de Florida que manda a sus chicos, que son los más pequeños, que son los de tres años que están dando sus primeros pasos en materia de educación, darle las condiciones edilicias que no solo ellos se merecen, sino que también que las normas los exigen para los niños de esta edad”.