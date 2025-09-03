Secciones
Jaldo inauguró una escuela de nivel inicial en La Florida

Ponderó la gestión en tiempos electorales.

Jaldo dejó inaugurada una escuela de nivel Inicial en La Florida y un centro de capacitación digital. Jaldo dejó inaugurada una escuela de nivel Inicial en La Florida y un centro de capacitación digital. COMUNICACIÓN TUCUMÁN
Hace 3 Hs

El gobernador, Osvaldo Jaldo, inauguró la escuela de Nivel Inicial Juan Bautista Bascary en la localidad de La Florida, al este tucumano. El establecimiento cuenta con seis aulas, cocinas, sanitarios y patios cubiertos que brindarán mejores condiciones a los 135 niños que asisten en doble turno.

Además, se dejó habilitado un centro tecnológico equipado con más de veinte computadoras, destinado a la capacitación de empleados comunales y de la comunidad en general, en articulación con instituciones educativas y organizaciones sociales. 

“La verdad que nosotros seguimos priorizando la gestión de gobierno aún en estos momentos electorales que vive la Argentina, que gracias a dios hay democracia y que el pueblo, tanto de la Argentina, incluido Tucumán, puede elegir a sus representantes. En ese sentido, hoy hemos venido a esta hermosa localidad de Florida y Luisiana, hemos venido a acompañarlo a este gran comisionado comunal como es Chicho Soria", indicó. 

Jaldo inauguró la zafra 2025 en el Ingenio La Florida

Jaldo inauguró la zafra 2025 en el Ingenio La Florida

El mandatario remarcó la importancia de la infraestructura inaugurada: “esta escuela de nivel inicial viene a cumplir un sueño de mucha gente de Florida que manda a sus chicos, que son los más pequeños, que son los de tres años que están dando sus primeros pasos en materia de educación, darle las condiciones edilicias que no solo ellos se merecen, sino que también que las normas los exigen para los niños de esta edad”.

