Alberto Fernández reapareció y criticó al Gobierno: "No pedí que allanaran a ningún periodista"

El expresidente comparó su reacción al escándalo de la fiesta en Olivos con la ofensiva del actual oficialismo contra la prensa por los audios de Karina Milei. "Reconoció el error", recordó.

Hace 2 Hs

El expresidente Alberto Fernández reapareció este martes en la escena pública con un mensaje en la red social X, en el que marcó diferencias entre su gestión y la del actual presidente Javier Milei en torno a la relación con los medios y la libertad de prensa.

El posteo que reavivó la comparación con Olivos

Fernández reposteó un mensaje del periodista Bruno Bimbi, que recordó el escándalo por la foto del cumpleaños de Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos durante la pandemia.

“Cuando publicaron esta foto e hicieron mierda su gobierno por una pelotudez, @alferdez no pidió que allanaran o enjuiciaran a ningún periodista, ni que censuraran a ningún medio. Reconoció el error y pidió disculpas. Qué tiempos aquellos cuando éramos una República”, señalaba la publicación.

El exmandatario avaló esas palabras, dejando claro que, a diferencia de lo que ocurre hoy, en aquel momento no se avanzó judicialmente contra comunicadores ni medios.

Críticas al Gobierno por la reacción a los audios de Karina Milei

La intervención de Fernández se enmarca en el fuerte debate por la filtración de los audios de Karina Milei, hermana del Presidente, que derivó en una denuncia oficial por “operación de inteligencia ilegal”.

La respuesta del Gobierno libertario incluyó una orden judicial para prohibir la difusión del material y un pedido de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para que se allane al periodista Jorge Rial.

Primera toma de posición de Fernández frente al escándalo

El reposteo representa la primera aparición pública de Alberto Fernández en medio de la crisis que golpea a la gestión de Javier Milei. Su mensaje busca subrayar la importancia de la libertad de prensa y, a la vez, exponer las diferencias en el manejo de situaciones de crisis institucionales entre ambos gobiernos.

Con esta intervención, el exmandatario vuelve al centro del debate político y reabre la discusión sobre el vínculo entre poder y periodismo en la Argentina.

Temas Alberto FernándezJavier Milei
