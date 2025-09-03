Refuncionalizar el interior y su patrimonio

El devenir del pueblo ha sido descripto en grandes trazos. El desarrollo de Villa de Leales estuvo en su momento vinculado al ramal del ferrocarril Belgrano, que la unía con las Termas de Río Hondo y facilitaba el comercio. “Desde 1930 hasta la década del 70 el tren nos daba vida. Después lo cerraron y fue un retroceso. Lo mismo pasó con el Banco Provincia y con el Correo, que era la casa pagadora. Al cerrarlos, el pueblo se empobreció más”, dijo la referente. Hay escuelas, pero “miles de chicos egresan del secundario pero no pueden seguir estudiando. Muy pocos llegan a la capital. El deterioro de las economías familiares también marca la realidad. “Antes la gente vivía de lo que producía: arroz, maní, verduras, caña. Hoy no se puede. La tierra se arrendó, se concentró en pocos cañeros, y el resto tuvo que abandonar el campo”, describió. Así las cosas, han quedado en segundo lugar aspectos importantes de la vida social, que se ha ido deteriorando -transportes y otros servicios-, del mismo modo que las reliquias del patrimonio que antes marcaban la identidad y la aspiración de progreso de pueblos pujantes, orgullosos de su religiosidad y de sus tradiciones. Los dos edificios muestran ese deterioro. La iglesia estuvo en riesgo a causa de unas obras mal hechas que obligaron a que fuera cerrada para su restauración. El ex banco directamente quedó abandonado y se fue destruyendo.