Jaldo destacó la gestión y convocó a acompañar a Tucumán Primero el 26 de octubre

El candidato resaltó la importancia del trabajo en equipo y la articulación entre el gobierno provincial y los representantes locales.

EN CAMPAÑA. Osvaldo Jaldo resaltó la importancia del trabajo en equipo y la articulación entre el gobierno provincial y los representantes locales.
Hace 23 Min

El vicepresidente del PJ Tucumán y candidato a diputado nacional por Tucumán Primero, Osvaldo Jaldo, visitó las localidades de La Florida y Luisiana, donde inauguró obras educativas y tecnológicas y sostuvo la continuidad de la gestión provincial de cara a las elecciones del 26 de octubre.

El Gobernador tucumano estuvo acompañado por el vicegobernador, Miguel Acevedo; el vicepresidente primero de la Legislatura, Aldo Salomón; los ministros Darío Monteros (Interior) y Susana Montaldo (Educación); el comisionado comunal, Arturo Soria; las diputadas Gladys Medina y Elia Fernández; los legisladores Walter Herrera, Marcelo Herrera y Carolina Vargas Aignasse; la intendente de Alderetes, Graciela Gutiérrez; los secretarios del Ejecutivo, Marcelo Santillán y Javier Morof; el prosecretario de la Legislatura, Alejandro Martínez; concejales y comisionados comunales.

En su discurso, Jaldo destacó la gestión: “Estas cosas como las que hoy, en pleno proceso electoral, estamos dejando habilitadas, como esta escuelita nivel inicial, como es este centro tecnológico. Esto tenemos que decirle a los tucumanos y tucumanas que por más que haya elecciones, por más que haya un cronograma electoral donde no hay duda que participamos, nosotros lo que nunca vamos a dejar de hacer es gobernar esta querida provincia y buscar la calidad de vida para los que viven acá en Tucumán”.

El candidato resaltó la importancia del trabajo en equipo y la articulación entre el gobierno provincial y los representantes locales: “Nosotros tenemos un equipo y si no formamos un equipo con el gobierno, intendentes, delegados comunales y diputados y senadores, no podríamos hacer lo que estamos haciendo ahora”.

Jaldo destacó además las políticas en salud y educación como pilares de su gestión: “Todos los recursos que nos llegan y que por ley corresponden los volcamos a la gente, a las áreas más esenciales, el área de salud, que es lo más importante que tiene el ser humano. Si hay salud, hay presente y hay futuro. Ni que hablar de la educación, a nuestros chicos los vamos a preparar para que el día de mañana tengan un trabajo, un empleo digno, que tengan un título”.

De cara a las elecciones, Jaldo hizo un llamado al voto: “El día veintiséis de octubre es sencillo: ustedes son quienes deciden qué tipo de provincia quieren. Por eso les pido: necesitamos el acompañamiento de ustedes para seguir con esta gestión de gobierno. El 26 de octubre hay que ir y poner el voto de este gran frente que va a gobernar la provincia”.

El candidato concluyó subrayando que Tucumán Primero representa un proyecto de gobierno basado en hechos concretos: “Estamos muy convencidos del modelo de provincia que queremos. Estamos demostrando con hechos concretos, llevamos un año y nueve meses en la gestión de gobierno”.

