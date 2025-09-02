Jaldo destacó la gestión y convocó a acompañar a Tucumán Primero el 26 de octubre

Jaldo destacó además las políticas en salud y educación como pilares de su gestión: “Todos los recursos que nos llegan y que por ley corresponden los volcamos a la gente, a las áreas más esenciales, el área de salud, que es lo más importante que tiene el ser humano. Si hay salud, hay presente y hay futuro. Ni que hablar de la educación, a nuestros chicos los vamos a preparar para que el día de mañana tengan un trabajo, un empleo digno, que tengan un título”.