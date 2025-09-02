Arranca el Abierto del Norte y los tucumanos van por la gloria en casa

El certamen, uno de los más prestigiosos del circuito, reunirá a golfistas de primer nivel. El pampeano Félix Córdoba, ganador de la edición pasada del certamen, estará presente y arrancará jugando a las 9.20. En el mismo horario pondrá en marcha la ilusión Augusto Núñez y César Costilla, dos tucumanos que aparecen con grandes chances de pelear en los primeros lugares. En tanto, diez minutos antes será el turno de Nelson Ledesma, Andrés “Pigu” Romero y Mariano Malmierca.