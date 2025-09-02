Secciones
Arranca el Abierto del Norte y los tucumanos van por la gloria en casa

La edición 58 del certamen para profesionales arrancará mañana a las 8 y contará con la presencia de los mejores golfistas del país.

Se terminó la espera. Entre mañana y el sábado se disputará la edición 58 del Abierto del Norte de Golf para profesionales en el Jockey Club, donde competirán los mejores golfistas del país.

El certamen, uno de los más prestigiosos del circuito, reunirá a golfistas de primer nivel. El pampeano Félix Córdoba, ganador de la edición pasada del certamen, estará presente y arrancará jugando a las 9.20. En el mismo horario pondrá en marcha la ilusión Augusto Núñez y César Costilla, dos tucumanos que aparecen con grandes chances de pelear en los primeros lugares. En tanto, diez minutos antes será el turno de Nelson Ledesma, Andrés “Pigu” Romero y Mariano Malmierca

Jorge Monroy, que el año pasado perdió el título en el desempate con Córdoba, iniciará su juego a las 8.40 junto con el rosarino Mariano Arraigada y el cordobés Matías Simaski, que el año pasado se adjudicó el 83° Campeonato Argentino de Profesionales.

La jornada de mañana se pondrá en marcha a las 8, con la salida de los primeros golfistas.

