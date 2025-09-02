Álvaro Macías va por el título del Campeonato Tucumano de mountain bike

El campeonato Tucumano de mountain bike en la especialidad cross country vivirá este domingo, desde las 10, su jornada decisiva en el exigente circuito de San Javier. Allí, el catamarqueño Álvaro Macías llega como el gran favorito a quedarse con la corona en la categoría Elite, la más competitiva del certamen, y con la posibilidad de sellar un año que lo tuvo como gran protagonista en la escena regional y nacional.