Álvaro Macías va por el título del Campeonato Tucumano de mountain bike

El campeonato Tucumano de mountain bike en la especialidad cross country vivirá este domingo, desde las 10, su jornada decisiva en el exigente circuito de San Javier. Allí, el catamarqueño Álvaro Macías llega como el gran favorito a quedarse con la corona en la categoría Elite, la más competitiva del certamen, y con la posibilidad de sellar un año que lo tuvo como gran protagonista en la escena regional y nacional.
“Álvarito” suma 130 puntos en la tabla general, con una diferencia de 32 unidades sobre Rodrigo Altamirano, su escolta inmediato. Más atrás aparecen Franco “Chimpa” Molina (80), Darío “Mono” Gasco (79), Nicolás Ortiz (76), Luciano Gay (74) y Kevin Ingratta (73), en un pelotón que demuestra el alto nivel competitivo que caracteriza al certamen. La ventaja que supo construir le permite al biker catamarqueño llegar con cierta tranquilidad, ya que terminando entre los cinco primeros le alcanzará para gritar campeón.
El propio Macías reconoce que atraviesa un momento clave en su carrera deportiva. “Tengo mucha expectativa con la carrera. Al margen de que puedo ser campeón sin ganar, siempre que salgo a competir voy por el premio mayor, expresó. También admitió que el trajín de la temporada le pasa factura: “Llego bien a la carrera, aunque reconozco que a esta altura del año estoy un poco cansado, por tantas competencias”.
A lo largo del campeonato, el biker nacido en Santa Maria supo demostrar constancia y solidez en cada fecha. Para él, la exigencia del certamen tucumano está a la altura de los grandes campeonatos. “En Tucumán hay un nivel muy alto de bikers, las carreras son muy exigentes. No me puedo relajar: para pelear arriba hay que dar todo siempre”, explicó.
El mejor torneo
Esa jerarquía deportiva, asegura, convierte al campeonato en un certamen especial. “El Campeonato Tucumano es algo muy importante, como siempre digo, es el certamen provincial más importante del país, no solo por cantidad de competidores, sino también por el nivel de los bikers. Todas las fechas en las que competí estuvieron muy buenas, con gran convocatoria y excelente nivel”, destacó.
El circuito de San Javier, escenario habitual de pruebas de gran exigencia técnica, será un desafío extra. Sin embargo, Macías confesó que aún no tuvo la oportunidad de recorrerlo. “No lo conozco al circuito. La idea es ir a reconocerlo el viernes, para no tener ninguna sorpresa y conocer todos los detalles”, anticipó. Esa preparación previa será clave para encarar la final con la mayor seguridad posible.
Reciente triunfo
El catamarqueño llega con la confianza potenciada tras su más reciente victoria: “Estoy en un muy buen momento, el domingo gané una carrera de nueve kilómetros en Santa María”, recordó. Ese triunfo le permitió ajustar sensaciones y confirmar que está en plenitud física para enfrentar el compromiso más importante del año.
Con todos los condimentos en juego, San Javier será testigo de una definición vibrante. Macías buscará coronar una temporada soñada y reafirmar su condición de referente del mountain bike regional. Detrás suyo, un grupo de rivales de jerarquía intentará arrebatarle la gloria.