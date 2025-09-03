Efemérides del miércoles 3 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Las efemérides de este miércoles 3 de septiembre están encabezadas por el Día Mundial de la Higiene, una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para concientizar sobre la importancia de la limpieza personal para la prevención de las enfermedades.
Además, en la Argentina se celebra el Día Nacional del Ferretero, una festividad que data del año 1943 pero que conmemora el 3 de septiembre de 1905, día en el que se fundó la Cámara de Ferreterías y Afines de la República Argentina (Cafara), que en ese primer momento se llamaba Asociación de Ferreterías, Pinturerías y Bazares de la República Argentina.
Por otra parte, un día como este nacieron dos importantes figuras de la cultura rioplatense: el artista plástico argentino León Ferrari, ganador en 2012 del Premio Konex de Brillante al artista más destacado de la década en la Argentina; y el influyente escritor uruguayo Eduardo Galeano, autor de una gran obra en la que destacan Las Venas Abiertas de América Latina.
Más cerca en el tiempo, hoy es el cumpleaños del Director Técnico José Pekerman, quien dirigió a la selección mayor de fútbol en el Mundial de Alemania 2006 y fue bicampeón con el combinado nacional sub 20. También festejará un nuevo aniversario de su nacimiento el actor Charlie Sheen, recordado por su papel como Charlie Harper en la serie Two and a Half Men, así como por su rol protagónico en la película Pelotón.
Sumado a esto, la historia del fútbol argentino muestra que un día como este de 1950 se inauguró el Estadio Presidente Perón, más conocido como El Cilindro de Avellaneda, en el que juega de local Racing Club.
¿Qué pasó un 3 septiembre?
1920 – Nace León Ferrari, artista plástico argentino.
1940 – Nace Eduardo Galeano, periodista y escritor uruguayo.
1949 – Nace José Pekerman, DT bicampeón mundial con la selección juvenil, quien dirigió al combinado mayor en el Mundial de Alemania 2006.
1950 – Racing inaugura su estadio, que fue bautizado como Presidente Perón.
1965 – Nace el actor estadounidense Charlie Sheen.
1971 – Juan Domingo Perón recibe de los militares el cadáver de Eva Duarte de Perón.
1977 – Muere Paloma Efron, más conocida como “Blackie”, cantante, periodista y conductora pionera de la radio y televisión argentina.
2004 – En una escuela de Beslán, agentes rusos matan a 335 personas en la operación de liberación de rehenes.
2017 – Evacúan a 60.000 personas en Fráncfort, Alemania, para desactivar una bomba de la Segunda Guerra Mundial. Es la mayor evacuación de la historia de la posguerra alemana.