Efemérides del miércoles 3 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Más cerca en el tiempo, hoy es el cumpleaños del Director Técnico José Pekerman, quien dirigió a la selección mayor de fútbol en el Mundial de Alemania 2006 y fue bicampeón con el combinado nacional sub 20. También festejará un nuevo aniversario de su nacimiento el actor Charlie Sheen, recordado por su papel como Charlie Harper en la serie Two and a Half Men, así como por su rol protagónico en la película Pelotón.