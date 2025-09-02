Palito Ortega habló sobre su hijo Martín, internado en una clínica psiquiátrica

Además, dio detalles sobre el apoyo que recibió por parte de Ernestina Pais, amiga íntima de la familia. “La llamé y me ayudó un montón”, aseguró la actriz. “Me dijo todo lo que tenía que hacer, me dijo: ‘La gente piensa que internar a alguien, que judicializar a alguien, es complicado. Tenés que hacer un par de trámites, pero no es complicado ni imposible’”, contó sobre la charla que tuvo.