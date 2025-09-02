Secciones
¿Qué santos se recuerdan este 3 de septiembre?

En el santoral destaca la figura de San Gregorio Magno.

Cada 3 de septiembre, la Iglesia católica recuerda en su santoral a San Gregorio Magno, papa y doctor de la Iglesia, uno de los pontífices más influyentes de la historia. Además, se conmemoran otros santos y beatos que forman parte del calendario litúrgico.

San Gregorio Magno, papa y doctor de la Iglesia

El 3 de septiembre la Iglesia celebra a San Gregorio I, conocido como Gregorio Magno (540 – 604), quien fue papa desde el año 590 hasta su muerte en el 604. Nacido en Roma en el seno de una familia patricia, se destacó como monje, teólogo, reformador litúrgico y uno de los cuatro grandes doctores de la Iglesia latina, junto con San Agustín, San Ambrosio y San Jerónimo.

Gregorio Magno es recordado por su labor en la organización de la Iglesia, su impulso a la evangelización en Inglaterra y por las reformas que dieron origen al canto gregoriano, tradición musical que aún perdura. Su pontificado fue clave en tiempos de crisis política y social, lo que le valió el reconocimiento de “Magno”, es decir, “el Grande”.

Otros santos que se celebran el 3 de septiembre

Además de San Gregorio Magno, el santoral católico conmemora en esta fecha a:

San Aristeo de Alejandría, mártir.

San Macanisio de Irlanda, obispo.

Santa Basilisa, mártir.

San Mansueto de Milán, obispo.

San Remaclo, obispo.

San Sandalio de Córdoba, mártir.

Beato Guala de Brescia, obispo dominico.

El santoral como tradición católica

El santoral católico recuerda cada día del año a santos, beatos y mártires que dejaron huella en la fe cristiana. Estos ejemplos de vida sirven de inspiración espiritual para los fieles, quienes en muchos casos llevan sus nombres en señal de devoción.

