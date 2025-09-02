¿Qué santos se recuerdan este 3 de septiembre?

San Gregorio Magno, papa y doctor de la Iglesia

El 3 de septiembre la Iglesia celebra a San Gregorio I, conocido como Gregorio Magno (540 – 604), quien fue papa desde el año 590 hasta su muerte en el 604. Nacido en Roma en el seno de una familia patricia, se destacó como monje, teólogo, reformador litúrgico y uno de los cuatro grandes doctores de la Iglesia latina, junto con San Agustín, San Ambrosio y San Jerónimo.