Lo condenaron por romper la puerta de un edificio para robar en Barrio Sur

La causa se originó a partir de un hecho ocurrido el pasado 15 de agosto, alrededor de las 19.35, en un edificio ubicado en calle Lamadrid al 100. Según la acusación, Sergio Darío Ramos rompió el paño de vidrio de la puerta de ingreso con la intención de ingresar y apoderarse de bienes. Sin embargo, su accionar fue advertido por personal policial que se encontraba en la zona, quienes escucharon el estruendo y acudieron de inmediato al lugar.