Lo condenaron por romper la puerta de un edificio para robar en Barrio Sur

Un hombre de 58 años fue condenado este martes a nueve meses de prisión de cumplimiento efectivo por un intento de robo en Barrio Sur. El fallo se dictó en el marco de un acuerdo de juicio abreviado, con la conformidad del imputado, su defensa y la víctima.
La causa se originó a partir de un hecho ocurrido el pasado 15 de agosto, alrededor de las 19.35, en un edificio ubicado en calle Lamadrid al 100. Según la acusación, Sergio Darío Ramos rompió el paño de vidrio de la puerta de ingreso con la intención de ingresar y apoderarse de bienes. Sin embargo, su accionar fue advertido por personal policial que se encontraba en la zona, quienes escucharon el estruendo y acudieron de inmediato al lugar.
Al notar la presencia de los uniformados, el acusado intentó huir a pie, pero fue interceptado y aprehendido a pocos metros del edificio.
La audiencia estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos II, dirigida por la fiscal Susana Cordisco y representada en esta ocasión por la auxiliar de fiscal Rosario Costa. La funcionaria señaló que la conducta del acusado encuadra en el delito de robo simple en grado de tentativa, y recordó que Ramos ya cuenta con condenas previas, motivo por el cual se solicitó que se lo declare reincidente por cuarta vez.
“Es un hecho grave porque se produjo en la vía pública y en horas de la tarde-noche. El acusado rompió todo el lado izquierdo de una puerta de vidrio cuyo costo es muy alto, y esa situación generó temor en los inquilinos del edificio, ya que la entrada permaneció abierta durante mucho tiempo”, explicó Costa durante la audiencia.
Tras reconocer su culpabilidad, el imputado aceptó el acuerdo pleno de juicio abreviado, el cual fue homologado por el juez interviniente, quien dictó la pena de nueve meses de prisión efectiva.